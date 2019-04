Medien: Sancho beim FC Barcelona auf der Wunschliste

Jadon Sancho wird von mehreren internationalen Top-Klubs gejagt

Die rasante Entwicklung von Jadon Sancho bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat dafür gesorgt, dass die Interessenten inzwischen Schlage stehen. Nun wird erneut über einen möglichen Wechsel des 19-Jährigen zum FC Barcelona spekuliert.

Wie das Portal "Don Balon" berichtet, ist der spanische Top-Klub anscheinend bereit, den Angreifer zu seinem Aushänge-Transfer der sommerlichen Wechselperiode zu machen. Demnach seien die Verantwortlichen der Auffassung, dass das BVB-Juwel aktuell besser sei, als Neymar damals im gleichen Alter war.

Es wird gemunkelt, dass der Transfer für eine Ablösesumme von etwa 100 Millionen Euro über die Bühne gehen könnte.

Der zum neuen Neymar auserkorene Sancho könnte beim Team von Trainer Ernesto Valverde künftig den Part von Coutinho übernehmen. Der Brasilianer wechselte im Winter 2018 vom FC Liverpool ans Mittelmeer, schlug dort aber nie so ein wie erhofft. Nun sind die Bosse angeblich willens, den 26-Jährigen zugunsten des Dortmunder Offensivspielers wieder ziehen zu lassen.

Vereine aus England weiterhin interessiert

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der aktuelle Tabellenführer der Primera División mit der Shootings Star der Bundesliga beschäftigt.

Bereits im März wurde über einen möglichen Wechsel des jungen Engländers in die katalanische Metropole spekuliert. Daneben wird Sancho immer wieder mit einer Rückkehr in seine englische Heimat in Verbindung gebracht. Dort soll neben Sanchos Ex-Verein Manchester City auch Manchester United interessiert sein.

Ein Wechsel des Außenstürmers zum 25-fachen spanischen Meister wäre in der jüngeren Vergangenheit der zweite Transfer eines Dortmunder Top-Talents nach Barcelona. Im August 2018 wechselte mit Ousmane Dembélé schon einmal ein Offensiv-Juwel der Westfalen zu Barca.

Sancho spielt seit dem Sommer 2017 beim BVB, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2021.