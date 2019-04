"Zeckenschwein!": S04-Fans protestieren gegen Metzelder

Kehrt Christoph Metzelder als Funktionär zu Schalke 04 zurück?

Die Fans von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 sind beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit einem unschönen Banner aufgefallen. Das Plakat in der Nordkurve richtete sich gegen Christoph Metzelder.

Der ehemalige Spieler der Königsblauen wird seit einiger Zeit als Sportdirektor unter Sportvorstand Jochen Schneider gehandelt. Auf dem Transparent war zu lesen: "Vorstand: Identität zählt bei unserem Verein - Metze ist ein Zeckenschwein!".

Protest löste dabei Metzelders Vergangenheit aus. Der Verteidiger spielte zwischen 2000 und 2007 für Schalkes Erzrivalen Borussia Dortmund.

Der 38-Jährige steht zudem auch auf der Liste der möglichen Kandidaten für das Amt des DFB-Präsidenten. Konkret äußern wollte sich Metzelder zu beiden Positionen allerdings noch nicht.

"Ich bin total geschmeichelt. Es ist eine Ehre, damit in Verbindung gebracht zu werden. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich auch schon in meiner Zeit als Profi nie zu Spekulationen geäußert habe. Ich glaube, die Konzentration in Gelsenkirchen sollte bei dem vorhandenen Personal sein, damit sie die sportliche Situation gelöst bekommen", erklärte er gegenüber "Sky".