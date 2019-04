Leipzig dreht packende Partie in Leverkusen

Wichtiger Sieg für Leipzig im Kampf um die Champions League

RB Leipzig behauptet durch einen 4:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen Tabellenplatz drei in der deutschen Bundesliga, ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer versenkt dabei einen Freistoß. Eintracht Frankfurt gewinnt auswärts auf Schalke.

RB Leipzig hat am Samstag Rang drei in der deutschen Bundesliga behauptet. Die Sachsen feierten einen 4:2-Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen und liegen damit weiter drei Punkte vor dem Vierten Eintracht Frankfurt, der auswärts gegen Schalke 2:1 gewann. Düsseldorf setzte sich bei Hertha BSC mit 2:1 durch, Stuttgart und Nürnberg trennten sich 1:1 und Wolfsburg besiegte Hannover 3:1.

In Leverkusen gingen die Gastgeber durch einen von Kai Havertz verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung, ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer sorgte sechs Minuten später per Freistoß für den Ausgleich. Havertz stellte in der 23. Minute auf 2:1 für Leverkusen, doch dann schlugen die Leipziger entgegen dem Spielverlauf zu. Timo Werner (64.), Emil Forsberg aus einem umstrittenen Hands-Penalty (71.) und Matheus Cunha (83.) bescherten dem Team von Ralf Rangnick einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze.

🗣#Sabi: „Wir haben in der zweiten Hälfte das System gut umgestellt und hatten dadurch einen viel besseren Zugriff. Wir sind nach einer harten Woche im zweiten Durchgang gut zurückgekommen. Das war heute ein wichtiger Big Point in Richtung Champions League!“#B04RBL pic.twitter.com/a056yVx7rB — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 6. April 2019

Bei den achtplatzierten Leverkusenern wurde Julian Baumgartlinger in der 72. Minute ausgetauscht, Aleksandar Dragović und Ramazan Özcan saßen auf der Bank. Bei Leipzig spielten Sabitzer und Konrad Laimer durch, Stefan Ilsanker war Ersatz.

Elfer in 99. Minute: Eintracht Frankfurt holt Last-Minute-Sieg

Der Vierte Frankfurt holte bei Schalke einen Last-Minute-Sieg. Ante Rebić sorgte in der 13. Minute für das 1:0 der Mannschaft von Trainer Adi Hütter, Suat Serdar gelang acht Minuten danach der Ausgleich. Das entscheidende Tor für die Hessen fiel durch einen VAR-Elfmeter von Luka Jović in der 99. Minute.

Guido Burgstaller spielte für Schalke durch. Aufseiten der Eintracht stellte Martin Hinteregger in der 15. Minute Goalie Alexander Nübel mit einem Schuss von der Mittellinie vor gröbere Probleme. In der 38. Minute musste der ÖFB-Innenverteidiger verletzt ausgetauscht werden.

Durchspielen durfte hingegen Pavao Pervan beim VfL Wolfsburg. Der Ex-LASK-Goalie rutschte in die Startelf, weil sich Stammgoalie Koen Casteels beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zugezogen hatte und machte beim 3:1-Heimerfolg seines Teams über Hannover 96 in einigen Situationen eine gute Figur. Auf der Gegenseite spielte Kevin Wimmer durch.

Auch Valentino Lazaro war bei Herthas Heim-1:2 gegen Düsseldorf über die komplette Distanz im Einsatz, ebenso wie bei der Fortuna Kevin Stöger.

apa