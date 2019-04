Stimmen: "Als Trainer darfst du nicht alles sagen"

Huub Stevens war bedient

Der Auftakt des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga hatte es gleich mächtig in sich: fünf Tore schenkte der FSV Mainz 05 dem SC Freiburg ein und sicherte sich damit Big Points im Abstiegskampf. Die Stimmen zum Spiel:

VfL Wolfsburg - Hannover 96 3:1

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Die schnelle Antwort auf den 0:1-Rückstand war sehr wichtig für unseren Sieg. Mitentscheidend war aber auch, dass wir in schwächeren Phasen die Geduld bewahrt haben. Insgesamt war es ein hartes Stück Arbeit."

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Die Mannschaft hat einen guten Job gemacht, sich dagegen gestemmt, sich aber wieder nicht belohnt. Das ist schon frustrierend. Immer wieder brechen uns individuelle Fehler das Genick."

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1:1

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Ich wusste, dass es ein schwieriges Spiel wird - und so war's auch. Die Situation ist nicht einfach. Dann auch noch das Spiel gegen eine sehr gut organisierte Mannschaft zu machen, ist schwierig. Nach dem Rückstand hat die Mannschaft Moral gezeigt, daran können wir uns hochziehen. Wir müssen mit dem Punkt leben."

Boris Schommers (Interimstrainer 1. FC Nürnberg): "Für uns fühlt sich das wie zwei verlorene Punkte an. Nach der Führung hatten wir uns vorgenommen, das 2:0 nachzulegen und aus einer guten Ordnung zu spielen. Der ausschlaggebende Punkt war dann, dass wir unsere Konter nicht gut gespielt haben. Wir hätten den Auswärtssieg verdient gehabt."

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 2:4

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir hatten mehr verdient, es war mehr drin. Aber vier Gegentore sind einfach zu viel. Daran müssen wir arbeiten. Aber auch an unserer Chancenverwertung. Wir hätten 2:0 führen müssen und kassieren dann bei einem Konter das 1:1."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Aus unserer Sicht war es ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten hätten wir auch 1:3 oder 1:4 zurückliegen können. Wir waren noch gut bedient. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt und hatten ein wenig Glück, dass der Videobeweis zweimal auf unserer Seite war."

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:2

Huub Stevens (Interimstrainer Schalke 04): "Man konnte deutlich sehen, dass wir in den ersten 15 Minuten nicht die Frische hatten wie Frankfurt. Das ist ganz normal. Aber wir haben uns bravourös zurückgekämpft. Großes Kompliment, wie wir gespielt haben gegen eine gute Frankfurter Mannschaft, die einen Lauf hat. Ich will nicht zu viel sagen über die letzte Situation. Ich bin für den VAR, aber als Trainer darfst du nicht alles sagen, dann kannst du bestraft werden."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich muss von einem glücklichen Sieg sprechen, wenn man mit der allerletzten Situation gewinnt. Ich kann mit Schalke mitfühlen. Ich habe in den ersten 20 Minuten ein tolles Spiel gesehen, dann hat Schalke zurückgeschlagen, und es war ein offenes Spiel."

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf 1:2

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Am Ende war Düsseldorf der verdiente Gewinner. Bei uns hat der letzte Pass gefehlt, die letzte Konsequenz, Tore zu machen. Von den Statistikwerten her kann ich keine Vorwürfe machen. Aber dass meine Spieler nach einem 0:5 in der vergangenen Woche vom Selbstvertrauen her so in ein Loch fallen, das ist nicht in Ordnung. Daraus lerne auch ich."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Ich bin natürlich hochzufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung meiner Mannschaft. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht und immer wieder über unsere schnellen Spieler nach vorne gespielt. Hertha war dann in der zweiten Halbzeit gefährlicher, aber wir haben es mit viel Glück, Geschick und Herz verteidigt. Jetzt kann ich sagen, dass wir auch nächste Saison felsenfest in der Bundesliga spielen werden. Wenn ich auf Tabelle schaue, kann ich es gar nicht glauben, dass wir schon elf Siege haben. Was die Mannschaft leistet, ist sensationell."

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 5:0

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Das war wichtig nach den vergangenen Wochen. Es war ein sehr komisches Spiel, man hat am Anfang gemerkt, dass wir nicht das allergrößte Selbstbewusstsein gehabt haben. Am Schluss haben wir es gnadenlos ausgenutzt. Die Kleinigkeiten, die uns zuletzt gefehlt hatten, haben wir heute gehabt."

Jean-Paul Boëtius (FSV Mainz 05): "Die ersten 15-20 Minuten waren schwer. Das Tor war ein Befreiungsschlag, das Selbstvertrauen wieder zurück!"

Niko Bungert (FSV Mainz 05): "Ich habe Wochen und Monate darauf hingearbeitet! Wir haben heute Blut geleckt, gesehen wie sich ein Sieg anfühlt. Da wollen wir in den nächsten Wochen weitermachen."

Christian Streich: (Trainer SC Freiburg): "Wir haben gut angefangen, gut strukturiert. Dann kriegen wir das 0:1 und danach Tore, die Mainz' große Qualität zeigen. Wir haben Riesenchancen vergeben und dann hochverdient verloren - was soll man bei einem 0:5 auch sagen?"