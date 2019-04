Schweden-Star Lotta Schelin ist schwanger

Lotta Schelin wird erstmals Mutter

Der schwedische Fußball-Star Lotta Schelin ist schwanger. Das gab die frühere Weltklassestürmerin am Rande des Länderspiels zwischen Schweden und Deutschland (1:2) am Samstag in Solna bekannt.

"Es fühlt sich in jeder Hinsicht fantastisch an. Ich fange jetzt ein neues Leben an und das ist ein super glücklicher Start", wurde die Rekordtorschützin (88 Tore in 185 Länderspielen), die ihre Karriere im vergangenen Jahr wegen chronischer Kopfschmerzen infolge einer Nackenverletzung beendet hatte, von der Zeitung "Aftonbladet" zitiert.