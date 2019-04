WM-Aufstockung für Orga-Chef keinesfalls sicher

Nasser Al-Khater ist Chef des Organisations-Komitees

Eine Mega-WM mit 48 Mannschaften schon 2022 in Katar ist keinesfalls so sicher wie manch einer zu glauben scheint. Das bekräftigte Nasser Al-Khater, Chef des Organisations-Komitees der Endrunde im Wüstenstaat.

"Der Status quo ist, dass mit 32 Mannschaften gespielt wird. Alles andere sind Spekulationen", sagte er der Nachrichtenagentur "AFP".

FIFA-Präsident Gianni Infantino will die eigentlich für 2026 vorgesehene Aufstockung von 32 auf 48 Teams schon in dreieinhalb Jahren realisiert sehen. Eine endgültige Entscheidung soll der FIFA-Kongress in Paris Anfang Juni treffen.

Notwendig sind dann aufgrund der größeren Anzahl an Spielen und Mannschaften allerdings Co-Gastgeber. Al-Khater bestätigte am Rande des Kongresses der Asiatischen Konföderation AFC in Kuala Lumpur, dass dafür Oman und Kuwait infrage kämen.

Eine gemeinsame Ausrichtung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten "ist nach aktuellem Stand nicht denkbar", sagte Al-Khater.