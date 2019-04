Medien: FC Chelsea macht Jagd auf Lewandowski und Isak

Robert Lewandowski hat wieder einmal das Interesse eines ausländischen Top-Klubs geweckt

Robert Lewandowski fühlt sich bei Fußball-Bundesligist FC Bayern in dieser Spielzeit wieder sichtlich wohl. Der FC Chelsea würde den 30-Jährigen offenbar trotzdem gerne aus München weglocken.

Wie die englische Zeitung "Daily Mirror" berichtet, sind die Londoner daran interessiert, den Polen im Sommer zu verpflichten. Demnach bestehe bereits Kontakt zwischen den Verantwortlichen der Blues und Lewandowskis Beratern.

Das Blatt spricht von einer Ablösesumme im Bereich von 70 Millionen Pfund (etwa 81 Millionen Euro). Der Vertrag des Mittelstürmers an der Säbener Straße läuft noch bis 2021. Zuletzt deutete der Spieler eine vorzeitige Verlängerung an.

Einem möglichen Deal steht aktuell aber noch ein Transferbann im Wege. Wegen regelwidriger Praktiken bei der Verpflichtung ausländischer Jugendspieler belegte die UEFA den Champions-League-Sieger von 2012 im Februar mit einer Transfersperre für die kommenden beiden Wechselperioden.

Auch BVB-Leihspieler Isak ein Kandidat beim FC Chelsea

Da der sechsfache englische Meister die Entscheidung aber angefochten hat, ist noch unklar, ob die Strafe tatsächlich in Kraft treten wird.

Doch nicht nur der Bayern-Stürmer ist den Chelsea-Scouts ins Auge gefallen. Auch BVB-Youngster Alexander Isak, der derzeit an den niederländischen Erstligisten Willem II verliehen ist, steht auf dem Wunschzettel der Blues.

Der Schwede wechselte im Januar 2017 zu Borussia Dortmund, blieb in seinen fünf Bundesliga-Einsätzen aber blass. In den Niederlanden blüht er aktuell auf. Für Willem II erzielte er in elf Spielen elf Treffer.