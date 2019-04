Wacker Innsbruck II weiter erfolgreich

Wacker Innsbruck II gegen Lafnitz obenauf

Die zweite Mannschaft von Wacker Innsbruck verlängert ihre ungeschlagene Serie und feiert gegen den SV Lafnitz einen 1:0-Heimsieg. Amstetten fertigt Vorwärts Steyr mit 4:0 ab.

Wacker Innsbruck II befindet sich in der 2. Liga weiter im Aufwärtstrend. Die Tiroler feierten am Sonntag zum Abschluss der 21. Runde dank eines Treffers von Raphael Gallè (2.) einen 1:0-Heimsieg über SV Lafnitz und schoben sich damit an die vierte Stelle. Die Bilanz des Aufsteigers aus den jüngsten sieben Runden steht bei vier Siegen und drei Unentschieden.

Bereits am Vormittag hatte Amstettens David Peham Vorwärts Steyr praktisch im Alleingang abserviert. Der 27-jährige Lokalmatador erzielte zwischen der neunten und der 37. Minute alle vier Tore.

apa, red