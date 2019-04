Thon warnt Schalke: "Nicht überreagieren"

Olaf Thon warnt den FC Schalke 04 vor zu großen Emotionen

Nach der bitteren 1:2-Last-Minute-Pleite gegen Eintracht Frankfurt hat Olaf Thon die Spieler des FC Schalke 04 vor zu großen Emotionen gewarnt.

"Ein Spiel auf diese Weise zu verlieren, wie es den Schalkern mit dem späten Handelfmeter widerfahren ist, kann dazu führen, dass einem die Gäule durchgehen. Hier und da war das bei den Königsblauen nach dem 1:2 der Fall", schrieb Thon in seiner "kicker"-Kolumne. "Ich will ihnen zugutehalten, dass sie sich schlichtweg in einer enormen Stresssituation befinden. Der Druck, der auf allen Beteiligten lastet, ist immens - und er wird eher größer als kleiner. Ganz wichtig ist, dass alle einen kühlen Kopf bewahren und nicht überreagieren."

Die Eintracht hatte die Partie auf Schalke erst in der neunten Minute der Nachspielzeit durch einen berechtigten Handelfmeter gewonnen. Anschließend gab es wütende Proteste. Die Knappen rangieren durch die Niederlage weiter auf Rang 14, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch sechs Punkte.

Thon erklärte: "Viele der Spieler kennen einen solchen Existenzkampf nicht. Das kann ein Nachteil sein, aber auch ein Vorteil."

Thon: FC Schalke kommt mit "einem blauen Auge davon"

Lob zollte die Schalker Klub-Ikone den zahlreichen Talenten, die in den letzten Wochen die Chance im Profi-Team der Königsblauen bekamen. "Ich finde es gut, dass Schalke im harten Abstiegskampf auch jungen Kräften wie Nassim Boujellab, Ahmed Kutucu sowie Jonas Carls und George Timotheou, die gegen Frankfurt beide im Kader standen, das Vertrauen schenkt. Man kann durchaus anderer Meinung sein, aber ich finde, dass Schalke seinen Talenten damit nicht zu viel Druck aufhalst. Wie Kutucu und Boujellab aufspielen, beweist das in meinen Augen."

Thon äußerte die Hoffnung, "dass Schalke nach den beiden nächsten Spielen gegen Nürnberg und Hoffenheim mindestens zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat."

Ihm fehle allerdings "der Glaube, dass es so kommt", ergänzte der 52-Jährige. "Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich vertraue dieser Schalker Mannschaft und bin sicher, dass sie am Saisonende mit einem blauen Auge davonkommt. Aber ich traue andererseits den Stuttgartern zu, dass sie sich nicht abschütteln lassen und den Abstiegskampf bis Mai offen gestalten können - zum Nachteil der Königsblauen, die am Freitag in Nürnberg natürlich gewinnen müssen."