Fix: Das ÖFB-Cupfinale wird verlegt

Der Viola Park bleibt am Tag des Cupfinales leer

Aufgrund von Sicherheitsbedenken hat der Österreichische Fußball-Bund entschieden, dass das Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien doch nicht in der Generali-Arena der Austria stattfinden wird.

Nun ist es also fix: Das Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien am 1. Mai wird nicht am ursprünglichen Austragungsort, der Generali-Arena im 10. Bezirk der Bundeshauptstadt, stattfinden. Diese Entscheidung gab der ÖFB am frühen Montagnachmittag, nach einer Sicherheitsbesprechung mit Vertretern der Polizei, der Austria und des Verbands, bekannt.

"Ich möchte mich bei der Polizei und dem FK Austria Wien für das offene und konstruktive Gespräch bedanken. Die Durchführung des ÖFB-Cupfinales 2019 ist nach den Ausführungen der Polizei aufgrund der bestehenden Lage im Viola Park nicht möglich", erklärte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Wo das Match schließlich über die Bühne gehen wird, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung darüber solle zeitnah folgen, infrage kommen das Ernst-Happel-Stadion in Wien sowie das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.

Sicherheit kann nicht gewährleistet werden: UNIQA ÖFB Cup Finale wird verlegt: https://t.co/qjEsjo9H2J — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 8. April 2019

Bei der Austria bedauert man die Verlegung der Partie: "Wir haben die Einschätzung der Polizei mit Bedauern zur Kenntnis genommen und möchten gleichzeitig darauf hinweisen, dass diese aufgrund der aktuellen Gefahreneinschätzung den besonderen Umständen geschuldet ist und daher ausschließlich für das ÖFB-Cupfinale 2019 gilt", so Klubvorstand Markus Kraetschmer.

