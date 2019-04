MLS lockt: Toronto buhlt um Arjen Robben

Wechselt Arjen Robben in die MLS?

Die Zukunft Arjen Robben gehört bei Fußball-Bundesligist FC Bayern München noch immer zu den ungelösten Rätseln. Nach wie vor ist es unklar, wohin es den Niederländer nach seinem Vertragende im kommenden Sommer ziehen wird.

Wie das Portal "calciomercato" berichtet, hat der 35-Jährige jedoch eine klare Präferenz: Er will in die nordamerikanische Profiliga MLS. Der erfahrene Flügelstürmer habe zwar auch das Interesse anderer Vereine geweckt, er selbst strebe aber einen Wechsel in die USA an. Die spanische "Marca" nennt den FC Toronto als wahrscheinliches Ziel.

Bei den Kanadiern würde Robben unter anderem auf den ehemaligen Gladbacher Michael Bradley sowie den einstigen BVB-Stürmer Terrence Boyd treffen.

Neben Toronto und anderen MLS-Klubs soll insbesondere Inter Mailand hartnäckig auf eine Verpflichtung der Linksfußes hinarbeiten. Zwischen Robben und den Italienern hätten sogar bereits Gespräche stattgefunden, ein Wechsel in die Mode-Metropole sei aber unwahrscheinlich, berichtet "calciomercato".

Die MLS ist immer wieder Ziel von alternden Top-Stars, um die Karriere ausklingen zu lassen. Aktuell spielen beispielsweise Zlatan Ibrahimovic und Bastian Schweinsteiger für amerikanische Teams.

Robben fällt weiterhin verletzt aus

Dass Robben nicht über den Sommer hinaus in München spielen wird, steht schon seit dem vergangenem Herbst fest. In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Bayern den Vertrag mit dem langjährigen Leistungsträger noch einmal um ein Jahr verlängert.

Aufgrund von langanhaltenden Verletzungsproblemen spielte der Rechtsaußen im Team von Trainer Niko Kovac aber nur selten eine Rolle. Auf lediglich neun Einsätze bringt es Robben in dieser Saison, alle davon in der Hinrunde.

Da seine aktuelle Muskelverletzung andauert, ist unklar, ob er überhaupt noch einmal für seinen derzeitigen Arbeitgeber spielen wird.