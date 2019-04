Bremen? Bayer? VfL? Ayhan wohl schon mit neuem Klub einig

Kaan Ayhan ist Stammspieler bei Fortuna Düsseldorf

Kaan Ayhan ist einer der großen Stabilitätsfaktoren beim aufstrebenden Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf in den letzten Monaten. 22 Mal stand er in der laufenden Spielzeit in der Startformation des Aufsteigers, ehe ihn zuletzt eine Muskelverletzung zum Zuschauen gegen Hertha BSC zwang.

Die starken Leistungen des Innenverteidigers in der Bundesliga sowie in der türkischen Nationalmannschaft haben längst Begehrlichkeiten geweckt. Die "Bild" bringt in einem jüngsten Bericht die Liga-Konkurrenten Werder Bremen, Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg als mögliche Abnehmer für den 24-Jährigen ins Spiel.

Die Zeitung informierte außerdem über eine bisher geheime Ausstiegsklausel, die im Arbeitspapier Ayhans noch bis zum 31. Mai Gültigkeit besitzen soll. Demnach hatte der Defensivmann seinen Vertrag bei den Rheinländern im letzten Jahr nur unter der Bedingung bis 2021 verlängert, sich eine feste Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro ins Arbeitspapier schreiben zu lassen. Aufgrund der soliden Leistungen des gebürtigen Gelsenkircheners eine vergleichbar niedrige Summe.

Funkel empfiehlt Ayhan Verbleib in Düsseldorf

Die Chancen stehen also mehr als gut, dass sich der Rechtsfuß noch bis Ende Mai einem Klub anschließen wird, der womöglich sogar international spielen wird in 2019/2020.

Laut "Bild" soll es sogar bereits eine Einigung mit einem Bundesliga-Konkurrenten geben. Welcher das ist blieb aber bis zuletzt offen.

Trainer Friedhelm Funkel äußerte dem Blatt gegenüber bereits sein Bedauern, falls der Leistungsträger zur kommenden Spielzeit wechseln sollte: "Das wäre total schade, wenn es so kommen würde. Kaan ist auf dem Weg, eine große Persönlichkeit zu werden. Er spielt eine richtig gute Saison, das registrieren auch andere Vereine. Damit müssen wir leben. Ich würde ihm aber empfehlen, noch ein Jahr bei Fortuna zu bleiben."