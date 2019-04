Philipp als Hazard-Nachfolger vom BVB nach Gladbach?

Womöglich vor Wechsel nach Gladbach: BVB-Stürmer Maximilian Philipp

Thorgan Hazard steht offenbar vor einem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Der Nachfolger des Belgiers in Gladbach könnte ausgerechnet vom BVB kommen.

Wie die "Rheinische Post" spekuliert, ist Maximilian Philipp einer der Kandidaten, die Gladbachs Sportdirektor Max Eberl für das Hazard-Erbe im Auge hat.

Philipp, der im Offensivbereich flexibel einsetzbar ist, war 2017 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg zum BVB gewechselt, konnte sich dort trotz starker Leistungen in seinen ersten Monaten aber bislang nicht dauerhaft durchsetzen. Es wäre also gut möglich, dass die Dortmunder Verantwortlichen bei einem adäquaten Angebot für den 25-Jährigen gesprächsbereit wären.

Neben Philipp sollen auch Luca Waldschmidt (SC Freiburg) und Fredrik Gulbrandsen (Red Bull Salzburg, ausgeliehen von Red Bull New York) ein Thema in Gladbach sein. Für den Norweger spricht, dass er aktuell bereits unter Trainer Marco Rose arbeitet. Dieser gilt als designierter Nachfolger von Dieter Hecking bei der Fohlenelf.

Am nötigen Kleingeld, um den Hazard-Abgang mit einem oder sogar mehreren Neuzugängen aufzufangen, dürfte es der Borussia vom Niederrhein im Sommer nicht mangeln. Angeblich wird der Transfer des nur noch bis 2020 an den Klub gebundenen Offensivspielers rund 40 Millionen Euro in die Vereinskasse spülen.

Hazard selbst steht laut "kicker" bereits beim BVB im Wort. Allerdings mischt englischen Medienberichten zufolge auch noch der FC Liverpool im Poker um den 26-Jährigen mit.