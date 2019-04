BVB-Talent Moukoko unterschreibt Mega-Vertrag

Youssoufa Moukoko stürmt für den BVB in der U17-Bundesliga West

Als 14-Jähriger mischt Youssoufa Moukoko die U17-Bundesliga mit Borussia Dortmund auf. Nun hat der Mittelstürmer einen ersten Millionenvertrag unterzeichnet. Allerdings nicht beim BVB.

Nach Informationen von "Bild" hat Moukoko einen langfristigen Werbevertrag mit Ausrüster Nike unterschrieben. Dafür soll der Youngster rund eine Million Euro pro Jahr verdienen. Inklusive aller möglichen Prämien könnte das Gesamtvolumen auf satte zehn Millionen Euro anwachsen.

Zusätzliches Geld soll beispielsweise dann fließen, wenn der vierfache U16-Nationalspieler Deutschlands sein erstes Spiel in der Bundesliga gibt oder gar in der deutschen A-Nationalmannschaft debütiert.

Nike investiert mit dem Deal in die Zukunft des Stürmers, der schon seit 2016 für die Borussia kickt. In der vergangenen U17-Saison wurde er mit 37 Treffern Torschützenkönig. Auch in dieser Saison peilt Moukoko diese Leistung an: In erst 21 Spielen erzielte er 36 Tore, mit dem BVB steht er derzeit auf Platz eins der Tabelle in der Bundesliga West.