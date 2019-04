Kovac-Zukunft: Hoeneß und KHR weiter uneins

Diskussion um Niko Kovac entzweit die Bosse des FC Bayern

Die Zukunft von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern München ist auch nach dem 5:0-Kantersieg im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund offen. Hintergrund ist ein Richtungsstreit zwischen Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Laut "Sport Bild" schwelt dieser schon seit dem enttäuschenden Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Liverpool. An der Säbener Straße werde kontrovers über Kovac diskutiert, schreibt das Blatt. Hoeneß habe sich vor dem BVB-Spiel unter vier Augen mit Kovac getroffen, ihm Mut zugesprochen und seine Rückendeckung für den Coach bekräftigt.

Zudem habe der frühere Manager des FC Bayern mehrfach Führungsspieler wie Manuel Neuer, Robert Lewandowski und zuletzt Franck Ribéry auf seinem Privatanwesen am Tegernsee empfangen. Auch in dieser Gesprächen sei es unter anderem um Kovac gegangen.

Inzwischen tragen Rummenigge und Hoeneß ihren Zwist um den Trainer indirekt sogar öffentlich aus. Während der Vorstandsvorsitzende Kovac bei "Sky" am Sonntag keine Job-Garantie ausstellen wollte ("Jeder, der bei uns angestellt ist, muss liefern. Sonst ist er im falschen Klub"), steuerte Hoeneß in einem "kicker"-Interview dagegen: "Es war immer alles okay. Wenn ich unzufrieden bin, heißt das noch lange nicht, dass wir den Trainer rausschmeißen. Man kann trotzdem kritisch miteinander umgehen. Wie soll ich denn mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle?"

Wie geht es mit Kovac beim FC Bayern weiter?

Bereits vor der Verpflichtung von Kovac waren sich Hoeneß und Rummenigge dem Bericht zufolge in der Trainer-Frage uneins. Rummenigge wollte unbedingt Thomas Tuchel nach München lotsen, Hoeneß zunächst an Jupp Heynckes festhalten. Als dieser absagte, hatte Tuchel bei PSG unterschrieben und war nicht mehr verfügbar. Kovac blieb als letzte Option und fand schließlich die Zustimmung beider Streithähne.

Kovacs Zukunft wird sich wohl erst nach Ende der Saison entscheiden. Auch hier haben Hoeneß und Rummenigge unterschiedliche Ansichten: Der Vorstandschef ließe sich wohl nur im Falle des Double-Gewinns von einer weiteren Zusammenarbeit mit Kovac überzeugen. Hoeneß will dem 47-Jährigen unbedingt den Umbruch in der näheren Zukunft anvertrauen.

Nach der "Vize-Saison" 2011/2012, in der die Münchner in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League die Titel denkbar knapp verpassten, steckte der Rekordmeister in einer ähnlichen Situation: Damals votierte Rummenigge für eine Trennung von Jupp Heynckes. Hoeneß sprach sich dagegen aus. Heynckes blieb und gewann in der darauf folgenden Spielzeit das historische Triple.