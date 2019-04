Juventus in der Pole Position bei Brandt?

Julian Brandt wird nicht nur von BVB und FC Bayern umworben

Borussia Dortmund und FC Bayern München sollen interessiert sein, doch womöglich zieht es Julian Brandt im Sommer nach Italien: Juventus Turin macht im Werben um den Nationalspieler von Bayer Leverkusen offenbar Ernst.

Die Bianconeri haben ihre Bemühungen um den 22-Jährigen nach Informationen von "Sport Bild" zuletzt intensiviert und sollen von allen Interessenten in den Verhandlungen mit Brandt am weitesten sein. Demnach liegen Vater und Berater Jürgen Brandt bereits konkrete Zahlen vor. Unterschrieben sei zwischen den Parteien allerdings noch nichts.

Brandt kann die Werkself aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 datierten Vertrag im Sommer für 25 Millionen Euro verlassen. Neben Juventus, dem BVB und dem FC Bayern sollen auch Atlético Madrid sowie mehrere englische Top-Klubs über eine Verpflichtung des Offensivspielers nachdenken.

Doch auch ein Verbleib in Leverkusen ist dem Bericht zufolge nicht ausgeschlossen. Voraussetzung: die Qualifikation für den Europapokal.

Diese ist allerdings keineswegs sicher. Drei Punkte trennen Bayer auf Tabellenplatz acht momentan von Rang sechs, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Und auch mit dieser kann sich Brandt dem Bericht zufolge nur anfreunden, weil er sich in Leverkusen und unter Trainer Peter Bosz auf der zentralen Position als Spielmacher besonders wohlfühlt.

Am liebsten würde der Youngster nach zwei Jahren Durststrecke in der kommenden Spielzeit aber wieder in der Champions League spielen. Mit Leverkusen ist das jedoch nahezu ausgeschlossen: Der Rückstand auf Platz vier beträgt bereits zehn Zähler.