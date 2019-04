Kein BVB-Wechsel: Eggestein verlängert bei Werder

Werder Bremen statt BVB: Maximilian Eggestein verlängert seinen Vertrag

Nach Johannes Eggestein hat auch Maximilian Eggestein seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert. Ein Wechsel des Nationalspielers zu Borussia Dortmund ist damit vom Tisch.

Werder verkündete den Verbleib des 22-Jährigen am Mittwoch per Twitter. "Wir freuen uns sehr, dass wir Maxi davon überzeugen konnten, seinen Weg bei Werder fortzusetzen", erklärte Geschäftsführer Frank Baumann: "Er zeigt mit großer Konstanz seit Monaten starke Leistungen und ist als Spielertyp sowie als Mensch in den letzten Jahren gereift."

Bremens Trainer Florian Kohfeldt freute sich, mit Eggestein einen "wichtigen Baustein unseres Teams und innerhalb unserer Spielidee" halten zu können: "Er verfügt schon jetzt über eine Menge Bundesliga-Erfahrung und trägt große Verantwortung auf dem Platz."

Eggestein selbst begründete seine Entscheidung damit, sich bei den Grün-Weißen weiterhin "extrem" wohlzufühlen: "Als Mannschaft und Verein haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Ich möchte auch zukünftig daran mitarbeiten, diese zu erreichen und die Entwicklung, die mir hier in den letzten Jahren ermöglicht wurde, fortsetzen."

BVB geht leer aus, Eggestein neuer Top-Verdiener bei Werder?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bemühte sich der BVB zuvor intensiv um Maximilian Eggestein. Eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro stand im Raum. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga geht nun aber vorerst leer aus.

Allerdings berichtet die "Deichstube", dass in Eggesteins neuem Vertrag in Bremen eine Ausstiegsklausel mit festgelegter Ablösesumme verankert ist. Diese dürfte ab 2020 greifen. Dem Werder-nahen Portal zufolge ist Eggestein durch seine Verlängerung zu den Top-Verdienern der Bremer aufgestiegen.