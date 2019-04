Schalke-Ultras kritisieren eigene Fans

Smartphone statt Support: Die Ultras Gelsenkirchen kritisieren Teile der Schalke-Fanszene

Smartphone statt Support: Im wichtigen Bundesligaspiel bei Hannover 96 konnte der FC Schalke 04 Ende März drei Punkte einfahren. In der Fanszene gibt es dennoch Zoff rund um den eigenen Auftritt. Die Ultras Gelsenkirchen sind verärgert über Teile der Schalker Anhängerschaft.

"Ein Tag, an dem jeder Königsblaue eigentlich heiser und komplett erschöpft von der bedingungslosen Unterstützung ins eigene Bett fallen müsste. Allerdings zeigten sich viele Schalker, vor allem im Unterrang nur in einer Disziplin in Bestform: dem sinnfreien Abfilmen des unterstützenden Teils unserer Nordkurve Gelsenkirchen", kritisierten die Ultras GE das Verhalten einige Anhänger in ihrem Fan-Organ "Blauer Brief".

Vielen der rund 10.000 königsblauen Fans in Hannover sei es "scheiß egal" gewesen, was auf dem Rasen passiere, heißt es dort weiter: "Der Blick war stumpf auf's Smartphone gerichtet, welches den gesamten Oberrang abfilmte. Und wofür das Ganze? Um im Nachgang auf irgendwelchen (a)sozialen Plattformen zu prahlen, was für eine grandiose Unterstützung man selber an diesem Tag geliefert hat."

Mit einem Appell richten sich die Ultras an die kritisierten Smartphone-Fans: "Handys haben während unseres Supports und in anderen entsprechenden Situationen rein gar nichts in den eigenen Händen verloren!" Wer sich, so heißt es weiter, "lieber mit seinem Smartphone beschäftigt, sollte lieber zu Hause bleiben und Influencer auf YouTube werden. Über entsprechende Gegenreaktionen der Kurve muss sich dann aber keiner mehr wundern oder hinterher rumheulen! Filmt euch selber wie die Affen im Zoo oder bleibt am besten direkt mit eurem Arsch zu Hause!"