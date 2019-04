Möller warnt die SGE: "Nicht nachlassen"

Andreas Möller spricht über den Höhenflug von Eintracht Frankfurt

Andreas Möller hat sich zum aktuellen sportlichen Höhenflug von Eintracht Frankfurt geäußert. Der Weltmeister von 1990 richtete lobende aber auch mahnende Worte an seinen früheren Klub.

"Die Eintracht gehört sicherlich zu den Mannschaften, die in der Bundesliga und international am meisten für Furore sorgt", sagte Möller in einem "FAZ"-Interview. "Die Art, wie die Mannschaft praktisch von Sieg zu Sieg spielt, ist schon sehr beeindruckend. Das Spiel der Eintracht ist immer auf Gewinnen ausgelegt. Das ist wirklich fantastisch."

Am meisten fasziniere ihn an der Eintracht "die Art, wie sie Fußball spielt, wie gut diese Mannschaft ausbalanciert ist", schwärmte Möller. "Sie beherrscht zum einen ein tolles Angriffspressing. Auf der anderen Seite kann sie auch einen Gang zurückschalten und den Gegner kommen lassen. Das Team wirkt sehr harmonisch. Es greifen viele Automatismen."

Möller lobte auch die aktuelle Klub-Spitze um Sportvorstand Fredi Bobic. Die Eintracht-Führung habe "unglaublich viel Fachkompetenz", sagte der 51-Jährige. Die Verantwortlichen kennen sich im Fußball wirklich gut aus. Nur das kann der Weg sein, sich an Leuten zu orientieren, die aktiv Erfahrung im Fußball gesammelt haben. Das passt jetzt wie die Faust aufs Auge in Frankfurt."

Andreas Möller rät Eintracht Frankfurt: "Man muss immer hellwach sein"

Die Frankfurter müssten nun allerdings "aufpassen, sich im Erfolg nicht auf den Lorbeeren auszuruhen", forderte Möller, der selbst insgesamt 136 Profispiele für die Eintracht bestritt. "Man darf nicht nachlassen, man muss immer hellwach sein."

Möller erklärte weiter: "Grundsätzlich muss im Erfolg aufgepasst werden, dass nicht Neid und Missgunst aufkommen. Es muss klar sein, wer an ihm teilhat. Das sind in erster Linie auch die Spieler auf dem Platz. Sie setzen das um, was der Trainer vorgibt."

Ein möglicher Triumph der Eintracht in der Europa League wäre eine "Sensation" für den 429-fachen Bundesligaspieler. "Dann würde die Eintracht Geschichte schreiben", meinte Möller. "Aber in der Vergangenheit gab es viele Mannschaften, die Geschichte geschrieben haben. Warum soll es diesmal nicht die Eintracht sein? Dieser Eintracht ist das zuzutrauen."