Hertha BSC ohne Marko Grujic nach Sinsheim

Marko Grujic wird Hertha BSC in Sinsheim fehlen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin muss vorerst auf Marko Grujic verzichten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, erlitt der serbische Mittelfeldspieler am Dienstag im Training eine Verletzung im rechten Sprunggelenk.

Damit wird Grujic für das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Sonntag in Sinsheim ausfallen. Schon in der Hinrunde hatte er zweimal mit ähnlichen Blessuren zu kämpfen.

Trainer Pál Dárdai, der nach zuletzt vier Niederlagen in Folge unter Druck steht, muss für das Spiel bei der TSG nun umdenken. Bereits am Dienstag, nachdem Grujic das Training vorzeitig abgebrochen hatte, kündigte er an, notfalls einen der Außenverteidiger, Maximilian Mittelstädt oder Valentino Lazaro, ins zentrale Mittelfeld zu beordern.

Mit Arne Maier (Knieverletzung) und Fabian Lustenberger (Faserriss im Oberschenkel) fallen zwei Alternativen auf jeden Fall aus.

Grujic ist noch bis Saisonende vom FC Liverpool an die Berliner ausgeliehen und hat bislang in seinen Auftritten in der Bundesliga überzeugt.

Selbst würde der 22-Jährige gerne länger bei Hertha bleiben, und auch die Hauptstädter wären wohl einer weiteren Zusammenarbeit nicht abgeneigt. Berichten zufolge gibt es für Grujic jedoch Interessenten aus dem Ausland.