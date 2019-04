Élber warnt Bayern vor Poker um Hudson-Odoi

Der Poker um Callum Hudson-Odoi ist in vollem Gange

Der Umbruch des FC Bayern ist in vollem Gange. In der Abwehr hat sich der Rekordmeister bereits namhaft verstärkt, weiterhin offen sind dagegen einige Baustellen auf den Flügelpositionen. Chelsea-Youngster Callum Hudson-Odoi wäre ein potenzieller Kandidat, doch der Ex-Münchner Giovane Élber warnt den Rekordmeister vor dem Poker um den 18-Jährigen.

115 Millionen Euro hat der FC Bayern in den letzten Wochen bereits investiert, um seinen Kader mit Benjamin Pavard und Lucas Hernández zukunftsträchtig und prominent aufzurüsten. Die Rechnung wird in absehbarer Zeit weiter steigen, wenn sich der Rekordmeister um Ersatz für Arjen Robben und Franck Ribéry bemüht und Stürmer Robert Lewandowski womöglich noch einen zweiten Mann an die Seite stellt.

Ein Kandidat, der seit Wochen mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht wird, ist der Engländer Callum Hudson-Odoi. Der 18-Jährige ist einer der größten Shootingstars auf der Insel und europaweit begehrt.

Im Winter blitzte der FC Bayern mit einer 40-Millionen-Offerte bei den Blues ab. Im Sommer könnten die Münchner einen weiteren Vorstoß wagen. Vor dem Poker um das Riesentalent hat Giovane Élber seinen Ex-Klub nun gewarnt.

"Ob Hudson-Odoi zum FC Bayern passt, werden wir erst wissen, wenn er verpflichtet wird", erinnerte der Brasilianer daran, dass Verpflichtungen von so jungen Spielern auch Schattenseiten haben. "Man muss vorsichtig sein, wenn man neue Spieler verpflichtet", mahnte der Brasilianer daher im "Goal"-Gespräch.

Auf der anderen Seite sieht Élber aber auch eine Gefahr für den Fall, dass der FC Bayern den Poker nicht aggressiv genug angeht. "Auf dem heutigen Transfermarkt kannst du die Spieler, die du haben willst, nicht für fünf Millionen Euro kaufen. Wenn Bayern nicht handelt, werden es Real Madrid und der FC Barcelona tun", glaubt Élber, dass der FC Bayern die Initiative ergreifen muss, wenn er Callum Hudson-Odoi im Sommer verpflichten will.