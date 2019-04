Nächster Interessent für BVB-Leihgabe Isak

BVB-Leihgabe Alexander Isak ist international begehrt

Der belgische Fußball-Rekordmeister RSC Anderlecht soll laut einem Medienbericht an Alexander Isak von Borussia Dortmund interessiert sein. Als Leihspieler sorgt der schwedische Stürmer zur Zeit bei Willem II in den Niederlanden für Furore.

Dem belgischen "Nieuwsblad" zufolge ist Isak einer von mehreren jungen Angreifern, an denen Anderlecht derzeit Interesse zeigt. Der Traditionsklub soll sich außerdem bereits in ersten Gesprächen mit seinem Ex-Spieler Dieumerci Mbokani von Royal Antwerpen befinden.

Im Januar hatte der BVB Isak an Willem II ausgeliehen, um dem 19-jährigen Talent die Möglichkeit zu geben, in der Fremde Spielpraxis zu sammeln. Zuvor kam Isak beim BVB in der Hinrunde angesichts der starken Konkurrenz zu keinem Einsatz.

Beim niederländischen Erstligisten erzielte der Schwede dagegen am Wochenende bei der 1:4-Niederlage gegen den neuen Tabellenführer Ajax bereits sein elftes Liga-Tor im elften Spiel.

Isak wechselte zur Rückrunde der Bundesliga-Saison 2016/17 von AIK Solna zum BVB, hat sich aber dort noch nicht durchsetzen können. Zu den aktuellen Interessenten im Ausland sollen laut Medienberichten auch Real Betis, der FC Chelsea und sogar der FC Barcelona zählen.