Ex-BVB-Spürnase wird Sportdirektor beim VfB

Sven Mislintat, bekannt vom BVB, wird Sportdirektor beim VfB Stuttgart

Wer hätte nicht gerne Spieler einer Klasse von Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé oder nicht zuletzt Jadon Sancho im Team? BVB-Fans durften die Qualität der Genannten erleben.

Und nun können sich Anhänger des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart Hoffnungen machen, dass der Klub in Zukunft ähnliche Kaliber an Land zieht. Denn derjenige, der diese Ausnahmetalente aufgespürt hat, schließt sich nun offenbar den Schwaben an: Sven Mislintat.

Nach Informationen des "kicker" steht die Verpflichtung des einstigen Dortmunder Chefscouts kurz vor dem Abschluss. Der 46-Jährige wird damit Nachfolger Michael Reschkes, der Mitte Februar von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Mislintat war zuletzt beim FC Arsenal tätig. Nach dem Ausscheiden Arsène Wengers und den Umstrukturierungen im Klub trennten sich die Wege allerdings zu Beginn dieses Jahres. Nun also der Neuanfang beim VfB, der unabhängig von der Ligazugehörigkeit erfolgen soll.

Egal ob Bundesliga oder Zweitklassigkeit: Auf den designierten Sportdirektor kommen in den nächsten Monaten einige Aufgaben zu. Der Kader der Stuttgarter, im "kicker" als "irreparabler Totalschaden" bezeichnet, bedarf einer dringenden Überholung und Auffrischung.

Laut dem Bericht soll Mislintat schon in Kürze einsteigen und sofort mit seiner Arbeit loslegen.