Huub Stevens enthüllt seine Spielidee für den FC Schalke

Huub Stevens hat seine Spielidee für den FC Schalke 04 präsentiert

Sechs Spieltage sind es noch bis zum Saisonende der Fußball-Bundesliga. Zeit genug also für den FC Schalke 04, weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. Passend dazu hat Coach Huub Stevens nun verraten, wie genau eigentlich seine Spielidee für die wankenden Königsblauen aussieht.

"Wir wollen gerne schnelleren Kombinationsfußball spielen", erklärte Stevens seine Strategie für die letzten Wochen gegenüber dem "kicker".

Sein Team müsse "versuchen, so schnell wie möglich hinter den organisierenden Teil des Gegners zu kommen. Damit meine ich nicht zwingend die Verteidigung. Die Organisation kann auch im Mittelfeld liegen".

Ein gutes Mittel, um Druck zu erzeugen, seien "vertikale Bälle", sagte der 65-Jährige und fügte an: "Ich denke, dass wir die Spieler dazu haben."

Während der Einsatz unter dem Tedesco-Nachfolger stimmt, blieb fußballerisch zuletzt noch einiges im Argen, vor allem in der Offensive. Nur Hannover (100) und Nürnberg (111) haben sich in dieser Saison weniger Chancen erspielt als Schalke, rechnet der "kicker" vor.

Burgstaller: "Da müssen wir besser werden"

Das ist auch den S04-Profis natürlich nicht verborgen geblieben. "Wir spielen uns zu selten gute Gelegenheiten heraus", ärgerte sich beispielsweise Guido Burgstaller und bemängelte gleichzeitig fehlende Konzentration. Dieses Manko "haben wir schon öfter angesprochen, da müssen wir auf jeden Fall besser werden", forderte er.

Deshalb ist der Österreicher überzeugt, dass Stevens Spielidee genau richtig ist. "Wir wollen versuchen, schnell die Räume zu erkennen und schnell nach vorn zu spielen", führte der 29-Jährige aus. Gerade im Mittelfeld sei es wichtig, "mit unserem Pressing früh den Ball zu erobern und sofort umzuschalten."

Bislang hätten er und seine Mitspieler "oft die falschen Entscheidungen getroffen oder zu kompliziert gespielt".

Gegen den 1. FC Nürnberg wollen die Königsblauen am Freitagabend (20:30 Uhr) auf jeden Fall ihr Heil in der Offensive suchen. Das war bereits im Training zu sehen. Immer wieder ließ Stevens seine Mannen in Überzahl auf die Abwehrreihe zulaufen.

Nicht immer klappte das reibungslos. Auch deshalb, "weil manchmal die Abstimmung fehlt", analysierte Burgstaller in der Hoffnung, dass es gegen den Club besser funktioniert.