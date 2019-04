Bericht: Zidane entscheidet über Kroos-Zukunft

Toni Kroos ist in Madrid nicht mehr unumstritten

Toni Kroos galt in den letzten Jahren als einer der großen Stützen beim amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Dieses Standing bröckelt, der Mittelfeldregisseur musste zuletzt immer mehr Kritik einstecken.

Droht jetzt sogar der Verkauf im Sommer? Wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, ist Kroos bei den Königlichen längst nicht mehr unumstritten. Über seinen Verbleib bei Real soll in erster Linie Cheftrainer Zinédine Zidane entscheiden. Der Franzose werde bewerten, ob und inwiefern er den 29-Jährigen noch über die Saison 2018/2019 hinaus einplant.

Zidane soll seinen Mittelfeldstar entweder weiter als Stammspieler einplanen, oder aber den Weg für einen Verkauf in der kommenden Sommer-Transferphase freigeben. Zuletzt wurden unter anderem Manchester United und Paris Saint-Germain mit dem Achter in Verbindung gebracht.

Der 92-malige Nationalspieler besitzt bei den Madrilenen noch einen Kontrakt bis 2022, ein Verkauf dürfte also entsprechend kostspielig werden. Laut des spanischen Medienberichts könnte Kroos rund 80 Millionen Euro in die Real-Kassen spülen. Geld, dass der Klub dringend benötigt, will er das kommende Transferfenster für eine Neuausrichtung im Kader nutzen. Angeblich sollen im Sommer mehrere hundert Millionen Euro investiert werden.

Kroos in der laufenden Saison mit 38 Startelfeinsätzen

Toni Kroos gilt in der spanischen Öffentlichkeit immer wieder als einer der Sündenbocke, wenn es um die Bewertung der verhältnismäßig schwachen Spielzeit der Königlichen geht.

Kroos bringt es zwar schon auf 38 Startelfeinsätze in dieser Saison, agierte dabei oftmals nicht so passsicher, spielintelligent und handlungsschnell, wie es die Real-Anhänger vom einstigen Bayern-Star gewohnt waren.

Der Weltmeister von 2014 spielt seit fünf Jahren in der spanischen Hauptstadt und hat unter Zinédine Zidane unter anderem drei Champion-League-Titel gewonnen.