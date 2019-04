Metzelder erhält Konkurrenz für Leipzig-Job

Christoph Metzelder ist nicht der einzige Kandidat bei RB Leipzig

Christoph Metzelder soll Medienberichten zufolge das Management von Fußball-Bundesligist RB Leipzig verstärken. Doch nun bekommt der einstige BVB- und Schalke-Profi Konkurrenz.

Laut einem Bericht der "Bild" denkt Leipzig ebenfalls über eine Verpflichtung von Markus Krösche nach. Der 38-jährige Ex-Profi arbeitet derzeit als Sportvorstand beim SC Paderborn.

Paderborn, in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga, mauserte sich unter Krösche zu einem Aufstiegskandidaten für die Bundesliga. Derzeit rangieren die Ostwestfalen auf Platz vier in der 2. Bundesliga.

Zuletzt wurde Markus Krösche, der in Paderborn einen Vertrag bis 2022 inne hat, auch mit einem Wechsel zum 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht. Laut SCP-Präsident Elmar Volkmann entschied sich Krösche jedoch gegen einen Wechsel. "Wir sind natürlich erleichtert über die Entscheidung von Herrn Krösche", so Volkmann gegenüber der "Neuen Westfälischen".

Laut "Bild" waren zuletzt auch Hannover 96 und der Hamburger SV am Paderborner Sportvorstand interessiert. Vor einem Jahr platzte jedoch ein Wechsel zum HSV an der hohen Ablöseforderung. Paderborn soll demnach vier Millionen Euro erwartet haben.