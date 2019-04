Zorc sieht Moukokos Werbedeal entspannt

Youssoufa Moukoko (l.) erzielt beim BVB Tor um Tor

Der gerade einmal 14 Jahre alte Youssoufa Moukoko von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat einen millionenschweren Werbevertrag mit Ausrüster Nike unterzeichnet. BVB-Sportdirektor Michael Zorc nahm dies entspannt zur Kenntnis.

"Wir haben da kein Problem damit, dass er einen so hochdotierten Vertrag unterschrieben hat", erklärte Zorc auf der Pressekonferenz der Schwarz-Gelben am Donnerstag: "Wir sind nicht verantwortlich für die Verhandlungen, die die Ausstattungsfirmen führen." Der BVB halte sich ohnehin zu Inhalten, die Juniorenspieler betreffen, "in der Öffentlichkeit zurück".

Dass der U17-Stürmer der Borussia medial enorm im Fokus steht, sieht der 56-Jährige indes kritisch. "Ich finde es nicht gut", Zorc wolle auch keine weitere "Einschätzung" zum Spieler geben, "weil er einfach noch so jung ist".

Moukoko streicht für seine Unterschrift rund eine Million Euro ein, wie die "Bild" berichtet. Dank mehrerer Prämien kann die Summe angeblich auf bis zu zehn Millionen Euro anwachsen.

Wie der BVB sportlich in Zukunft mit dem Mittelstürmer umgeht, sei noch nicht beschlossen. "Zum weiteren Einsatz von ihm haben wir vor, ihn auch bei den Älteren mitspielen zu lassen, aber er ist noch sehr jung. Wir wollen ihn nicht zu früh ins Feuer werfen." Er sehe jedoch auch, dass Moukoko "Tore wie am Fließband" schieße. In 46 U17-Spielen erzielte der Linksfuß bislang satte 73 Tore.