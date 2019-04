Enthüllt: Eggestein wird bei Werder zum Top-Verdiener

Maximilian Eggestein verlängerte seinen Vertrag beim SV Werder

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Neu-Nationalspieler Maximilian Eggestein ist dem Bundesligisten Werder Bremen ein Coup für die Zukunft gelungen.

Bis 2023 hat der Offensivmann laut übereinstimmenden Medieninformationen an der Weser unterschrieben, zur großen Freude seines Cheftrainers Florian Kohfeldt sowie des Bremer Sportdirektors Frank Baumann, der das neue Arbeitspapier ausgehandelt hatte.

Wie die "Bild" am Mittwoch berichtete, gehört Eggestein durch seine Unterschrift unter den neuen Kontrakt zu den Top-Verdienern im Werder-Trikot. Bis zu drei Millionen Euro Jahresgehalt bekommt der 22-Jährige demnach ab der kommenden Saison.

Dass Eggestein die nächsten vier Jahre auch wirklich in Bremen gehalten werden kann, ist jedoch alles andere als gesichert. Die Werder-Bosse mussten für den neuen Vertrag mit ihrem Shooting-Star nämlich eine 35 Millionen Euro teure Kröte schlucken. So hoch ist nämlich die festgeschriebene Ausstiegsklausel, die sich Eggestein im neuen Vertrag angeblich fixieren ließ.

Zeigt der ältere der beiden Eggestein-Brüder auch im neuen Spieljahr so ansprechende Leistungen wie in der laufenden Saison, könnte ein zahlungskräftiger Interessent also 2020 zuschlagen.

Daran verschwendet der Spieler selbst aber zunächst keine Gedanken. Eggestein betonte gegenüber der "Bild": Ich möchte nicht über andere Vereine sprechen. Ich habe mir darüber natürlich meine Gedanken gemacht, aber für mich war relativ schnell klar, dass ich den Weg hier in Bremen weitergehen möchte. Ich bin jetzt froh, dass dieses Thema vom Tisch ist."