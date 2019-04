Macht sich Juve in Ferrara zum Meister?

Vermutet wird, dass Trainer Max Allegri eine B-Elf auf den Rasen schickt

Bei 20 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger ist nur die Frage, wann Juventus Turin den Meistertitel in der Serie A erfolgreich verteidigt. Dieses Samstag könnte es beim Gastspiel in Ferrara soweit sein.

Für Juventus Turin gilt es am Samstag, einen Formalakt zu erledigen. Schon bei einem Remis im Auswärtsspiel gegen SPAL Ferrara könnte die "Alte Dame" sechs Runden vor Schluss nicht mehr von Serie-A-Platz eins verdrängt werden. Selbst bei einer Niederlage gegen den Tabellen-16. wäre der Titelgewinn angesichts des 20-Punkte-Vorsprungs auf den Zweiten Napoli nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Aufgrund dieser Ausgangslage wird erwartet, dass Trainer Massimiliano Allegri eine B-Elf auf den Rasen schickt - am Dienstag wartet nämlich das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League vor eigenem Publikum gegen Ajax Amsterdam. Bereits vor dieser Partie soll der achte "Scudetto" in Folge, der 35. insgesamt, fixiert sein.

apa