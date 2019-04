Rolfes hofft auf Verbleib von Brandt bei Bayer

Simon Rolfes spricht über den von BVB und FC Bayern umworbenen Julian Brandt

Sportdirektor Simon Rolfes macht sich Hoffnungen auf einen Verbleib von Fußball-Nationalspieler Julian Brandt bei Bayer Leverkusen.

"Ich glaube es war wichtig, dass wir hier ein enges Vertrauensverhältnis haben und er auch zum Verein. Ich glaube, dass das auch immer ein wichtiger Punkt ist bei den Spielern. Neben anderen Faktoren werden auch solche Faktoren zählen, und es kann am Ende immer auch ein entscheidender Punkt sein", sagte Rolfes dem TV-Sender "Sky Sport News".

Brandt hat bei Bayer noch einen Vertrag bis 2021, besitzt für den Sommer aber eine Ausstiegsklausel. Als mögliche Interessenten werden der FC Bayern München, Borussia Dortmund und Juventus Turin gehandelt.

Der italienische Serienmeister hat laut "Sport Bild" bereits konkrete Zahlen mit Vater und Berater Jürgen Brandt ausgetauscht. Unterschrieben sei aber noch nichts.

Brandt wird Leverkusen angeblich auf jeden Fall verlassen, wenn die Werkself den internationalen Wettbewerb verpasst. Am liebsten würde der Youngster nach zwei Jahren Durststrecke in der kommenden Spielzeit wieder in der Champions League spielen. Mit Bayer ist das jedoch nahezu ausgeschlossen: Der Rückstand auf Platz vier beträgt bereits zehn Zähler.