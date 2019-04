Kapitän Ulmer verlängert bei Red Bull Salzburg

Andi Ulmer bleibt Red Bull Salzburg treu

Red Bull Salzburg verlängert den Vertrag von Kapitän Andreas Ulmer vorzeitig um zwei weitere Jahre. Der ÖFB-Teamspieler unterschreibt beim Serienmeister bis Sommer 2022.

Seit über einem Jahrzehnt verteidigt Andreas Ulmer bereits für Red Bull Salzburg, der Oberösterreicher ist ein richtiger Trophäensammler. Insgesamt holte er in Österreich neun Meistertitel - 2006 noch mit der Wiener Austria - und fünf Cupsiege. Sein Engagement in Salzburg geht nun erneut in eine Verlängerung.

>> Ulmers gesamte Einsatzstatistiken in der weltfussball-Datenbank

Ulmer einigte sich mit den "Bullen" auf einen neuen Vertrag, der nun bis Sommer 2022 läuft. "Ich komme jeden Tag gern zum Training, jedes Spiel macht mir Spaß. Da ist es klar, dass mir auch jeder weitere Titel mit dem Klub große Freude bereiten würde", wird der 33-jährige Linksverteidiger in einer Aussendung des Vereins zitiert.

Sportdirektor Christoph Freund erklärt: "Seine Leistungen, seine Konstanz und seine Einstellung sprechen für sich. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Andi Ulmer ist ein absoluter Musterprofi und Vorbild für viele unserer Spieler. Wir sind stolz, dass unser Rekordspieler dem FC Red Bull Salzburg noch lange erhalten bleibt."

red