Westermann rechnet mit Schalke vs. HSV in der Relegation

Heiko Westermann kritisierte Schalke 04 und den HSV

Heiko Westermann hat die Situation bei seinen Ex-Klubs FC Schalke 04 und Hamburger SV analysiert und beide mit kritischen Worten bedacht.

Die Knappen warnte der Ex-Profi vor dem Kellerduell beim 1. FC Nürnberg am Freitag im Interview mit "Sky": "Also wenn Schalke die Leistung der letzten Wochen bringt, dann gewinnen sie da nicht. Das ist mal safe. Da müssen sie auf jeden Fall eine Schippe drauflegen, gerade weil Nürnberg im Kommen ist. Es wird extrem schwer für Schalke, sage ich. Ein Unentschieden wird es nicht, Nürnberg muss gewinnen und wird notfalls aufmachen."

Nur sechs Punkte beträgt der Vorsprung der Königsblauen auf die Abstiegszone sechs Spieltage vor Saisonende. Westermann, der zwischen 2007 und 2010 seine Fußballschuhe in Gelsenkirchen schnürte, glaubt dementsprechend nicht, dass der Revierklub schon gerettet ist. "Das entscheidet sich jetzt am Wochenende. Wenn Schalke gegen Nürnberg gewinnt, haben sie ausreichend Vorsprung. Wenn nicht, bleibt es, glaube ich, tatsächlich bis zum Ende offen", prophezeite der 27-malige Nationalspieler.

Westermann erklärte weiter: "Erschreckend finde ich, dass Schalke mit die schlechteste Laufleistung der Bundesliga hat. Das ist für Schalke 04 extrem bitter. Das ist ein Verein, der für harte Arbeit steht. Wenn dann wenig Intensität auf dem Platz ist, sind die Fans zu Recht extrem sauer."

Nach der Saison sieht der 35-Jährige eine schwierige Trainersuche auf den abgestürzten Vizemeister zukommen. "Welchen Trainer bekommt man denn als Schalke 04 momentan? Das ist, glaube ich, das Problem. Die Mannschaft wirkt nicht so, als würde sie funktionieren. Die ein oder andere Personalentscheidung war vielleicht nicht so durchdacht. Und ein Trainer muss im Sommer mit dieser Mannschaft arbeiten und auch dahinter stehen. Das wird die schwierige Aufgabe", sagte Westermann.

Heiko Westermann kritisiert den HSV: "Das darf nicht passieren"

Den schwächelnden HSV sieht der gebürtige Bayer noch lange nicht zurück im Oberhaus. "Es wird auf jeden Fall eng werden. Man hätte sich längst absetzen können, wäre schon fast in der ersten Liga gewesen. Jetzt steht man enorm unter Druck", konstatierte Westermann. "Es wird immer schwerer, weil die Mannschaften von hinten jetzt kommen. Du musst jetzt unbedingt gegen die direkten Konkurrenten gewinnen, oder zumindest nicht verlieren. Gegen Köln wird es jetzt am Montag auch richtig schwer."

Die Gründe für die durchwachsenen Leistungen der Rothosen liegen für den Vize-Europameister von 2008 im Dunkeln. "Qualität ist für mich kein Thema. Gerade in der Offensive ist der HSV deutlich besser besetzt als die Verfolger-Teams. Für mich muss der HSV mit dieser Mannschaft aufsteigen. Wieso man gegen Paderborn im Pokal ein super Spiel abliefert und dann zuhause gegen Magdeburg verliert, kann ich aus der Ferne schlecht beurteilen. Aber das darf in so einer Phase nicht passieren."

Ein mögliches Relegationsduell zwischen Schalke und dem HSV wäre für ihn persönlich "extrem bitter", bekannte Westermann. "Aber das ist leider gar nicht so abwegig, wenn man die Leistungen sieht."