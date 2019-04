Zwangspause für verletzten Real-Kapitän Sergio Ramos

Sergio Ramos fällt wohl zwei bis drei Wochen aus

Champions-League-Sieger Real Madrid muss im Saisonendspurt vorerst ohne seinen Kapitän Sergio Ramos auskommen.

Der Abwehrspieler des spanischen Fußball-Rekordmeisters zog sich nach Vereinsangaben eine Verletzung ersten Grades im Schollenmuskel des linken Beins zu.

Laut spanischen Medien wird der 33-Jährige zwei bis drei Wochen ausfallen. Da in diesem Zeitraum in der Primera División noch eine englische Woche ansteht, könnte Ramos in vier der letzten sieben Ligaspiele fehlen.