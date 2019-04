Alles für den Titel! Reus führt Einzelgespräche

Marco Reus (l.) soll unter anderem intensiv mit Jadon Sancho gesprochen haben

Marco Reus will mit Borussia Dortmund endlich einmal Deutscher Fußball-Meister werden. Auch nach der bitteren 0:5-Pleite im Topspiel beim FC Bayern München und der verloren gegangenen Tabellenführung glaubt der BVB-Kapitän noch an seinen Traum.

Nach Informationen der "Bild" soll sich Reus in dieser Woche sogar als Motivationskünstler versucht haben. Der 29-Jährige habe demnach Einzelgespräche mit mehreren Teamkollegen geführt und dabei versucht, diese wieder voll auf Erfolgskurs zu bringen.

In erster Linie habe der deutsche Nationalspieler mit der jüngeren Garde im Team den direkten Kontakt in Vier-Augen-Gesprächen gesucht. So soll der gebürtige Dortmunder mit Jadon Sancho sowie Jakob Bruun Larsen über die bevorstehenden Bundesliga-Wochen gesprochen haben.

FC Bayern legt erst am Sonntag nach

"Wir haben zwar in München eine empfindliche Klatsche kassiert, aber auch nur einen Punkt Rückstand. Wir müssen jetzt gegen Mainz alles geben und vorlegen", soll laut Informationen der Zeitung der Tenor von Reus in den Gesprächen gewesen sein.

Am Samstagabend geht es für den BVB mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 weiter. Die Schwarz-Gelben können sich dann zumindest für eine Nacht die Tabellenführung im deutschen Fußball-Oberhaus zurückerobern. Der Rekordmeister aus München legt erst am Sonntagnachmittag nach, nämlich um 15:30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf.