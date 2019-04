Pfannenstiel schätzt Fortuna als Traditionsverein

Lutz Pfannenstiel ist der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf

Sportvorstand Lutz Pfannenstiel lobt die enge Verbindung zwischen den Fans und seinem Verein Fortuna Düsseldorf.

"Trotz der vielen Stationen in meiner Fußballerlaufbahn habe ich erst hier in Düsseldorf das erste Mal so richtig gespürt, was ein Traditionsverein ist", sagte der ehemalige Torhüter, der bei Vereinen auf allen Kontinenten gespielt hat, im Interview der "Augsburger Allgemeinen".

"Fortuna ist wirklich noch ein Verein, die Profiabteilung wurde nicht in eine GmbH ausgegliedert - das ist hier nicht denkbar und schafft eine große Nähe der Menschen zum Verein."

Im Bundesligaspiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Bayern München sieht er die Rheinländer trotz des 3:3 im Hinspiel als "krassen Außenseiter": "Aber in dieser Rolle fühlen wir uns sehr wohl." Pfannenstiel ist seit Dezember 2018 im Düsseldorfer Management.