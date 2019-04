Entspannter Kohfeldt geht von Kruse-Verbleib aus

Florian Kohfeldt ist optimistisch, dass Max Kruse in Bremen verlängert

Coach Florian Kohfeldt rechnet mit einer Vertragsverlängerung von Stürmer Max Kruse bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen.

"Ich glaube, dass er irgendwann in den nächsten Wochen zu mir kommt und sagt: Trainer, machen wir weiter", sagte Kohfeldt beim Pay-TV Sender "Sky" vor der Ligapartie gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr). Er sei bei dieser Personalie "entspannt".

Nach Angaben von Sportchef Frank Baumann wartet Kruse aktuell ab, "ob noch einmal ein absoluter Topklub aus einer Topliga kommt". Der Vertrag des 31 Jahre alten Stürmers läuft nach dieser Saison aus.

"Wir haben einen klaren Zeitplan für uns beide und wissen, wann wir was voneinander erwarten", sagte Kohfeldt. "Er weiß, was er hier an uns hat, und welchen Status er für uns hat."