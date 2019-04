Schock! Schienbeinbruch bei Gladbachs Stindl

Gladbachs Kapitän Lars Stindl droht lange auszufallen

Borussia Mönchengladbach muss im Endspurt um die Qualifikation für die Champions League den Ausfall von Kapitän Lars Stindl verkraften. Der 30-Jährige musste nach seinem heftigen Zusammenprall in der ersten Minute der Partie bei Hannover 96 (1:0) mit Matthias Ostrzolek ins Krankenhaus gebracht werden.

Am späten Abend bestätigte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl die schlimmsten Befürchtungen. Stindl sei noch am am Samstagabend operiert worden: "Das Schienbein ist schon fixiert worden", erklärte Eberl gegenüber dem "ZDF".

"Es ist zu befürchten, dass er länger ausfällt", sagte Trainer Dieter Hecking bereits kurz nach dem Spiel und traf mit seiner Vermutung ins Schwarze: "vielleicht" sei es ein "Schienbeinbruch. Für Lars extremst bitter." Stindls Ausfall in den letzten fünf Spielen der Saison sei ein "sehr, sehr schwerer Verlust" für den Tabellenfünften, sagte Hecking.

Für Stindl ist es die zweite schwere Verletzung innerhalb eines Jahres. Ende April 2018 hatte sich der Mittelfeldspieler einen Syndesmoseriss zugezogen und war fast ein halbes Jahr ausgefallen.