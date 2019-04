Baggert Bayern an Roms Megatalent?

Ist Nicolò Zaniolo das nächste Transferziel des FC Bayern?

Der FC Bayern bastelt offenbar weiter am Kader für die neue Saison. Nachdem sich die Münchner mit den Verpflichtungen von 80-Millionen-Euro-Transfer Lucas Hernández und dem Stuttgarter Benjamin Pavard (30. Mio Euro) in der Defensive verstärkt haben, setzt der Rekordmeister das von Uli Hoeneß angekündigte "größte Investitionsprogramm, das der FC Bayern je hatte" dem Vernehmen nach im Mittelfeld fort.

Wie die "Bild am Sonntag" erfahren haben will, sollen die Bayern ein Auge auf das italienische Megatalent Nicolò Zaniolo von der AS Rom geworfen haben. Der erst 19-jährige Mittelfeldspieler gilt als einer der größten Rohdiamanten der Serie A. In der laufenden Spielzeit kommt der 1,90m große Mittelfeldspieler, der sowohl in der zentrale als auch auf den Außenbahnen spielen kann, bereits auf 32 Pflichtspieleinsätze für die Roma und erzielte sechs Tore.

Mit seinen Leistungen in der heimischen Liga und der Champions League spielte sich Zaniolo auch in den Fokus von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini, der ihn zu den ersten beiden EM-Qualifikationsspielen des Jahres einlud und einwechselte.

Italienischen Medien zufolge ist halb Europa auf der Jagd nach dem Youngster aus der Hauptstadt. Außer dem FC Bayern sollen auch Real Madrid und Juventus Turin bereits in Rom angeklopft haben. Nach "BamS"-Informationen soll Zaniolo aber einen Wechsel nach München favorisieren. Bereits im Februar berichtete die "Gazzetta dello Sport" über ein vermeintliches Bayern-Interesse am offensiven Mittelfeldspieler.

Erst im vergangenen Sommer wechselte der Linksfuß für 3,5 Millionen Euro von Inter Mailand nach Rom und unterzeichnete einen Vertrag bis 2023. Sollten die Münchner Zaniolo bereits kommenden Sommer haben wollen, sollen kolportierte 50 Millionen Euro fällig werden.