Thomas Doll platzt im Interview der Kragen

Thomas Doll ist zur Zeit mehr als bedient

Nach der Pleite gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) war Thomas Doll mächtig angefressen. Nach einer Frage zu seiner Zukunft platzte dem Trainer des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 erneut der Kragen. Das Interview zum Nachlesen:

Herr Doll, wie bewerten Sie das 0:1 gegen Mönchengladbach?

Thomas Doll (53/Trainer Hannover 96): Wir waren gut drin, haben es vernünftig gemacht und die Räume gut zugestellt. Gladbach ist eine klasse Mannschaft, die gerade die Halbräume richtig klasse bespielt. Da haben wir ein paar Mal Glück gehabt. Die ein oder andere Chance hatten wir dann auch selber. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir die Möglichkeiten, zurückzukommen. Wir sehen alle, dass die Jungs Charakter gezeigt haben, dass der Wille und die Bereitschaft da ist, das muss man ihnen hoch anrechnen. Das ist das, was möglich ist gerade. Das Tor, was wir bekommen haben, das passt so richtig in diese Saison.

Wie schätzen Sie Ihre Situation für die neue Saison ein?

Keine Ahnung. Ich habe überragende Argumente, nach einer schönen Niederlagenserie. Sie können da reinschreiben, was sie wollen. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Doch, eines. Ich bin immer gerne Fußball-Trainer, natürlich nicht gerne bei Niederlagen, vor allem nicht so oft hintereinander. Aber was interessiert nach so einem Spiel meine vertragliche Situation, das muss mir einmal einer erklären. Fragen Sie mich das doch am Ende der Saison. Wir haben unter der Woche unseren Manager verloren. Das ist das Einzige, was sie jetzt fragen können? Nichts zum Spiel? Das ist Deutschland. Schadenfreude. Großartig. Also der Nächste.

Gibt es noch Hoffnung? Was macht Ihnen Mut im Kampf gegen den Abstieg?

Hoffnung ist immer da, auch wenn wir schon von allen abgeschrieben worden sind. So lange ich hier Trainer bin, marschiere ich vorweg, baue meine Jungs wieder auf, gehe gerne ins Training, bereite meine Mannschaft auf das Bundesligaspiel vor. Ein paar Punkte sind noch zu vergeben. Es ist klar, dass das gerade keine schöne Situation ist, aber dem müssen wir uns stellen. Die Chance wird immer geringer, das ist klar. Da muss man sich auch nichts vormachen. Aber aufgeben muss man ja trotzdem nicht.