Trotz Zoff: Fortuna feiert Klassenerhalt

Friedhelm Funkel konnte mit seinen Mannen jubeln

Ungeachtet der 1:4-Pleite gegen Titelverteidiger Bayern München und den Querelen in der eigenen Führungsetage hat Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf am Sonntagabend ausgelassen den vorzeitigen Klassenerhalt gefeiert. "Das haben wir uns verdient", sagte Trainer Friedhelm Funkel zu der Sause im Altstadtclub Ufer 8, die erst am Montag in den frühen Morgenstunden endete.

Der Aufsteiger hatte bereits vor dem Duell mit den Bayern am Samstag jubeln können, nachdem Bayer Leverkusen durch ein 1:0 beim VfB Stuttgart die Ligazugehörigkeit der Fortuna klargemacht hatte. Die vor Saisonbeginn als Absteiger Nummer eins gehandelten Rheinländer sind mit 16 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz frühzeitig auf der sicheren Seite. "Dass wir so früh den Klassenerhalt sicher haben, gleicht einer Sensation", sagte Stürmer Rouwen Hennings.

Einige Spieler hatten sich die in schwarz gehaltenen T-Shirts mit durchgestrichenen Schriftzug "Abstiegskandidat Nummer 1" übergestreift, unter dem "Klassenerhalt 2019" stand. Fortuna spielt in der kommenden Saison erstmals seit den Spielzeiten 1995/1996 und 1996/1997 wieder zwei Jahre hintereinander in der Bundesliga. "Es ist auf jeden Fall das Größte, was ich bisher erreicht habe", sagte der 65-jährige Funkel.

Anerkennung für Mannschaft und Trainer gab es bei der Feier mit rund 400 Gäste auch von Vorstandschef Robert Schäfer und Aufsichtsratsboss Reinhold Ernst. Dabei bezogen sich die beide Funktionäre rein aufs Sportliche.

Ernst hatte zuvor bestätigt, dass das Kontrollgremium beschlossen habe, sich wegen eines erheblichen Vertrauensverlustes vorzeitig von Schäfer zu trennen. Der Klub-Boss will sich aber nicht so einfach vom Hof jagen lassen, wie er am Rande des Bayern-Spiels deutlich machte: "Ich habe einen bis zum 30. Juni 2021 gültigen Vertrag und habe mir nicht viel vorzuwerfen. Alles andere klären meine Anwälte."