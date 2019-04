Tuchel mosert über Schrumpf-Kader

Thomas Tuchel war nach der Pleite gegen Lille bedient

Nächster Matchball, wieder vergeben: Thomas Tuchel muss sich bei der Jagd auf den ersten großen Fußball-Titel mit Paris Saint-Germain weiter gedulden. Die krachende 1:5-Pleite im Topspiel bei Verfolger OSC Lille war eine Demütigung.

Thomas Tuchel war völlig bedient. Der Trainer von Paris Saint-Germain stapfte in den Katakomben kopfschüttelnd auf Klubchef Nasser al-Khelaifi zu, packte dem Geldgeber unwirsch an den Schal und redete nach der historischen 1:5-Demütigung seines Teams im Topspiel bei Verfolger OSC Lille mit erhobenen Zeigefinger auf ihn ein. Wenig später verschaffte Tuchel seinem Ärger öffentlich Luft.

"Wir haben keine Spieler", moserte Tuchel nach dem zweiten vergebenen Meister-Matchball. Das sei "offensichtlich, aber niemand spricht darüber, weil wir gewinnen". Der frühere Bundesliga-Coach sprach leise, doch seine Worte waren mit Bedacht gewählt - und enthielten jede Menge Sprengstoff.

Es war weniger die (Nicht-)Leistung seiner hoch bezahlten Stars, die Tuchel nach der höchsten PSG-Pleite in der französischen Meisterschaft seit 19 Jahren auf die Palme brachte, sondern vielmehr die angespannte Personalsituation des Hauptstadtklubs mit Verletzten wie Neymar, Edinson Cavani oder Ángel Di María.

Tuchel: "Es ist unmöglich, so zu arbeiten"

Statt der vorzeitigen Titelparty erreichte der seit Monaten schwelende Kaderzoff an der Seine einen neuen Höhepunkt. "Ich hatte zum zehnten Mal in dieser Saison nur 15 Spieler auf dem Spielbericht. Es ist unmöglich, so zu arbeiten", sagte Tuchel, dessen Ausführungen getrost als Vorwurf an die Pariser Klubführung um Scheich al-Khelaifi interpretiert werden dürfen, und kündigte eine "ehrliche Analyse" mit Sportdirektor Antero Henrique an.

Die PSG-Bosse hatten vor der Saison zwar mehr als 200 Millionen Euro für neue Profis ausgegeben, doch dem Ex-BVB-Coach sowohl im Sommer als auch im Winter nicht dessen Transferwünsche erfüllt. Zudem war Mittelfeldstar Adrien Rabiot von den Vereinsoberen aussortiert worden, weil er seinen Vertrag in Paris nicht verlängert. "Ich vermisse Rabiot und Lassana Diarra, das werde ich dem Präsidenten sagen", sagte Tuchel nun.

Für Paris war es die höchste Pflichtspielniederlage seit dem denkwürdigen 1:6 im Champions-League-Achtelfinale beim FC Barcelona im März 2017. Und für Tuchel die bislang bitterste Stunde in Paris nach dem Königsklassen-Aus gegen Manchester United. "Wir werden zwar Meister, aber so darf man nicht verlieren", meckerte Weltmeister Kylian Mbappé, "das ist eine Frage der fehlenden Persönlichkeit, wenn man drei, vier oder fünf Gegentore bekommt. Dass man verliert, passiert, aber das war nicht normal."

Mbappé meckert: "So darf man nicht verlieren"

Tuchel wollte die Kollegenschelte seines Stürmerstars aber nicht gelten lassen. "Ich bin mit seinen Aussagen nicht einverstanden", sagte der 45-Jährige. Sein Team habe bis zum Lille-Spiel "eine außergewöhnliche Mentalität" gezeigt, "aber jetzt ist es zu viel".

Anstatt seine Spieler nach der zweiten Saisonniederlage öffentlich anzuzählen, wies Tuchel lieber darauf hin, dass Nationalspieler Thilo Kehrer nach den Verletzungen von Kapitän Thiago Silva und Thomas Meunier trotz Krankheit eingewechselt werden musste.

Trotz der zweiten Saisonniederlage liegt Paris sechs Spieltage vor Saisonende weiter komfortable 17 Punkte vor Lille. In der Nachholpartie beim FC Nantes am Mittwoch hat der Scheich-Klub den nächsten Matchball. "Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer in Nantes spielen kann", sagte Tuchel: "Wir werden 13 oder 14 Spieler haben."