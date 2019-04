Großkreutz mit Liebeserklärung an den BVB

View this post on Instagram

1992 habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt ,lieber Ballspielverein. Seit diesem Tag habe ich mich in dich verliebt 💛 1995 und 1996 durfte ich als Fan mit Dir die Meisterschaft feiern. 1997 den CL Sieg und 2002 nochmal die Meisterschaft . 2005 war das schwierigste Jahr als Fan . Wir saßen vor den Fernsehern oder haben Radio gehört und einfach nur gehofft das Borussia Dortmund bestehen bleibt , aber unsere Borussia wird niemals untergehen. Zwischen 2005-2008 hat man viel “Scheisse" ertragen müssen, wir waren trotzdem immer da und man hat es sich immer wieder angetan 👊🏻 Und dann wurde auf einmal mein Traum wahr🙏 Ich durfte selbst im Westfalenstadion auflaufen. 6 Jahre lang habe ich meinen Traum gelebt 🙏 2 mal Deutscher Meister , 1 mal Pokalsieger , durfte Derbysiege feiern und man stand im CL Finale . Diese Erinnerungen werde ich immer im Herzen behalten ob als Fan oder Spieler . Dieser Verein wird immer ein Teil meines Lebens sein 💛 Holt im Mai die Schale nach Hause Jungs 👊🏻💪🏻 Einmal Borusse - Immer Borusse 👊🏻