Draxler über neuen Vertrag: Warum nicht?

Julian Draxler spielt seit 2017 für PSG

Julian Draxler spielt mit dem französischen Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain eine gute Saison. Trotz der jüngsten 1:5-Klatsche in der Liga gegen OSC Lille und dem erneut frühen Aus in der Champions League steht PSG vor dem sechsten Meistertitel in den letzten sieben Saisons. Daran hat der Weltmeister von 2014 einen ordentlichen Anteil.

Wie schon im Vorjahr gehört Draxler auch unter Thomas Tuchel zum Stammpersonal in der französischen Ligue 1. Der 25-Jährige wirkte in 24 Partien im französischen Oberhaus mit. Auf mehr Einsätze brachten es nur vier Paris-Akteure um Superstar Kylian Mbappé und Thiago Silva.

Entsprechend zufrieden zeigte sich der Offensivmann jüngst im Gespräch mit dem TV-Sender "Canal+". Draxler selbst kann sich zumindest eine Verlängerung des bisher bis zum Sommer 2021 datierten Vertrages bei PSG gut vorstellen: "Ich weiß nicht, ob der Verein mich behalten will, aber ich bin offen dafür. Wenn der Verein kommt und sagt: 'Können wir über eine Vertragsverlängerung sprechen?', würde ich sagen: 'Warum nicht?'", so der deutsche Nationalspieler in dem Interview.

Draxler "nicht wegen des Geldes" sehr glücklich

Draxler betonte, sich in Paris wohlzufühlen, und das "nicht wegen des Geldes". "Ich liebe meine Teamkollegen, ich lebe auch gerne in Paris", so der Kreativspieler, der seit Januar 2017 beim Hauptstadtklub unter Vertrag steht.

Auch die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thomas Tuchel gefällt Draxler. Vor allem die ehrliche Art des 45-Jährige kommt bei ihm gut an: "Er hat mir zu Beginn viel Vertrauen entgegengebracht. Es war schwierig, weil er von mir mehr Einsatz, mehr Tore, mehr Unterstützung verlangt hat. Er sagt immer die Wahrheit. Wenn er nicht glücklich ist, sagt er es dir. Er sagt: 'Du hast heute nichts getan'", berichtete Draxler über seinen Coach.

Insgesamt stand der gebürtige Gladbecker für PSG wettbewerbsübergreifend in 110 Pflichtspielen auf dem Rasen, in denen er 20 Treffer erzielte.