Wie lange plant Bayern noch mit Manuel Neuer?

Manuel Neuer hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen

Noch vor drei Jahren wurde Manuel Neuer zum vierten Mal in Folge als weltbester Torhüter ausgezeichnet. Der Ruhm der vergangenen Jahre bröckelt mittlerweile. Auch, weil dem Schlussmann des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München die eigene Gesundheit immer häufiger im Wege steht.

Man kennt es eigentlich so: Manuel Neuer ist die Konstante überhaupt beim deutschen Rekordmeister. Seit seinem Wechsel vom FC Schalke im Jahr 2011 absolvierte Manuel Neuer fast jedes Pflichtspiel für die Münchner, stand wettbewerbsübergreifend über 330 Mal für die Bayern auf dem Rasen.

Zum Saisonendspurt 2016/2017 erwischte es den Mannschaftskapitän dann zum ersten Mal ernsthaft. Im März musste Neuer zunächst mit Wadenproblemen passen, ehe ihn die erste von drei schweren Fußverletzungen außer Gefecht setzte.

Nach der Horror-Saison 2017/2018, in der Neuer neun Monate lang kein Pflichtspiel absolvierte und gerade so zur WM 2018 wieder fit wurde, sollte zu dieser Spielzeit alles wieder besser laufen.

Neuer enttäuscht in diesem Jahr: Platz 21 von 22 ligaweit

Die monatelange Zwangspause ist aber nicht spurlos am ehemals besten Keeper auf dem Planeten vorbeigegangen. Die Leistungen der deutschen und bayrischen Nummer 1 sind in Ordnung, sind in der Regel stabil und werden den Ansprüchen in der Bundesliga gerecht. Aber sie sind nicht mehr überragend.

Die Weltklasse, die Manuel Neuer über Jahre hinweg auszeichnete und seinen Mannschaften gerade in den engen Spielen entscheidende Punkte einbrachte, war in dieser Saison schlichtweg nicht mehr zu sehen.

Alle Statistiken belegen, dass Neuer nicht mehr das Nonplusultra der Bundesliga ist. Besonders erschreckend schwach ist in der laufenden Spielzeit die Quote der gehaltenen Bälle. Von allen 22 Torhütern im deutschen Fußball-Oberhaus, die mindestens 30 Prozent der möglichen Spielminuten für ihr Team absolviert haben, rangiert Neuer mit 59,6 Prozent auf Platz 21. Das sind rund 20 Prozent weniger als Péter Gulácsi von RB Leipzig, der dieses Ranking anführt.

Bisher bringt es Neuer in der gesamten Saison auf lediglich 34 gehaltene Bälle. Im Vergleich zu allen Jahren bei den Münchnern ist das ebenfalls klar der schlechteste Wert des 33-Jährigen.

In dieser Saison machte der Bayern-Schlussmann in keinem einzigen Spiel den entscheidenden Unterschied aus, wie es beispielsweise Roman Bürki zuletzt gegen Mainz 05 gelang oder auch eben jenem Gulácsi, der in 15 der bislang 29 Spiele gänzlich ohne Gegentor blieb.

Ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Jahres unterlief Neuer eine folgenschwere Fehleinschätzung. Im Champions-League-Duell gegen den FC Liverpool schätzte er einen langen Ball auf Sadio Mané falsch ein und verließ seinen Kasten - mit den bekannten Folgen.

Mit 24 Gegentoren in 26 Ligaeinsätzen bringt es Neuer insgesamt auf einen guten Wert - mehr aber auch nicht. Sein langjähriger Mitspieler und jetziger Torwart-Trainer Tom Starke sieht den FCB-Kapitän dennoch ligaweit unumstritten: "Auf dem Niveau, auf dem er gerade spielt, ist er immer noch besser als der Rest in Deutschland", meinte er jüngst bei "Sport1". Eine forsche Ansage, die zumindest diskutabel erscheint.

Bayern-Zukunft: Wird Nübel ein Thema?

Die gesundheitlichen Probleme haben in den letzten zweieinhalb Jahren stetig zugenommen. Der jüngste Muskelfaserriss aus der Partie gegen Fortuna Düsseldorf bedeutet die nächste Zwangspause für Neuer. Dieser zeigte sich zwar "optimistisch, im Saisonendspurt wieder im Tor zu stehen".

Dennoch stellt sich langsam aber sicher die Frage beim FC Bayern, wie die langfristigen Planungen auf der Torhüter-Position aussehen sollen. Neuer ist vertraglich noch bis 2021 an den Rekordmeister gebunden. Werden die gesundheitlichen Probleme nicht weniger, scheint mittlerweile vorstellbar, dass sich die Bayern-Bosse Gedanken über Alternativen machen.

Klar ist, dass nach der Neuer-Ära bei den Münchnern nach einer neuen, "großen Lösung" Ausschau gehalten werden muss. Im Jahr 2021 ist auch Ersatzkeeper Sven Ulreich bereits 32 Jahre alt. Bekommt der drei Jahre ältere Neuer kein neues Arbeitspapier mehr bei den Münchnern, wird es voraussichtlich den vollständigen Generationenwechsel geben.

Ob dieser dann mit den eigenen Nachwuchstalenten Christian Früchtl (Jahrgang 2000) oder Ron-Thorben Hoffmann (Jahrgang 1999) vollzogen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.

Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass allen voran die sportliche Zukunft von U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel gegenwärtig ungewiss ist. Der Weg, einen herausragenden Torwart vom FC Schalke für weitere erfolgreiche Jahre zu verpflichten, ist zumindest kein unbekannter ...

Mats-Yannick Roth