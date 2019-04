Bericht: FC Bayern baggert weiterhin an Max Eberl

Max Eberl steht weiter im Fokus des FC Bayern

"Definitiv ausschließen, dass ich irgendwann nach München zurückkehre, kann ich nicht. Der FC Bayern München ist der Verein, bei dem ich groß geworden bin, ich hatte immer eine Beziehung zu ihm", stellte Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, unlängst im Gespräch mit dem "Playboy" klar. Auch die Bayern scheinen weiterhin Interesse am 45-Jährigen zu hegen.

Eberl ist weiterhin ein heißer Kandidat auf den vakanten Posten des Sportvorstands beim FC Bayern, berichtet die "Sport Bild". Demnach steht ein Engagement im Sommer 2020 im Raum. 2017 soll Eberl bereits mit Münchens Präsident Uli Hoeneß verhandelt, sich dann aber für einen Verbleib in Gladbach entschieden haben.

Inzwischen soll Eberl allerdings daran arbeiten, in Gladbach ein Umfeld zu schaffen, dass auch ohne ihn auskommt. Zwar läuft der Kontrakt des Ex-Spielers erst 2022 aus. Eberl soll Gladbach bei seiner Verlängerung im April 2017 allerdings das Versprechen abgerungen haben, dass man ihm bei einem Wechsel nach München nicht im Weg stehen werde.

Eberl-Wechsel zum FC Bayern hätte Auswirkungen auf Salihamidzic

Brisant: Laut dem Bericht scheiterte ein früheres Engagement Eberls in der bayrischen Landeshauptstadt an Rummenigge, der persönliche Verhandlungen mit Eberl strikt ablehnte. Nun soll sich das Blatt gewendet haben.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic dürfte einem Wechsel Eberls allerdings mit gemischten Gefühlen gegenüberstehen. Dem 42-Jährigen wurde von Hoeneß zuletzt ebenfalls die Beförderung zum Sportvorstand in Aussicht gestellt, kommt Eberl, wird diese wohl ausbleiben. Übrigens: Salihamidzic' Vertrag endet nach der Saison 2019/20.

Erst am Dienstag bestätigte Hoeneß zudem, dass Ex-Torwart-Titan Oliver Kahn ebenfalls 2020 eine Funktion an der Säbener Straße übernehmen werde. Kahn soll als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut werden. Rummenigge will Ende 2021 als Vorstandsvorsitzender der Bayern zurücktreten. Die neue Führung des deutschen Rekordmeisters nimmt also offenbar langsam aber sicher Gestalt an.