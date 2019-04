Weinzierl beklagt mangelnden Respekt für Trainer

Markus Weinzierl kämpft mit dem VfB Stuttgart gegen den Abstieg

Trainer Markus Weinzierl vom VfB Stuttgart hat sich mit deutlichen Worten gegen aufkommende Kritik nach der Spuck-Attacke seines Mittelfeldspielers Santiago Ascacíbar gewehrt.

"In so einer Situation muss man sich als Trainer auch mal wehren. Es ist einfach Fakt, dass der Trainer nicht an allem schuld ist", sagte der 44-Jährige.

Der Stuttgarter Coach bezog sich dabei nach eigener Aussage auf Medienberichte, in welchen er für den Aussetzer des Argentiniers verantwortlich gemacht worden sei. "Wenn ich im Zusammenhang mit Ascacíbar lesen muss, der Trainer hat die Spieler nicht im Griff, dann ist irgendwann auch Schluss", sagte Weinzierl.

Ascacíbar hatte beim 0:1 des VfB am vergangenen Wochenende im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen in Richtung von Kai Havertz gespuckt und war anschließend für sechs Wochen vom DFB gesperrt worden.

Ihm fehle generell der Respekt vor der Position des Trainers, bemängelte Weinzierl. "Bin ich schuld daran, wenn ein Spieler über die Grenze schlägt und jemanden anspuckt? Bin ich schuld daran, wenn wir vorne die Tore nicht machen?", fragte der Fußball-Lehrer. "Ist der holländische Trainer damals schuld gewesen, dass Frank Rijkaard Rudi Völler anspuckt?" Er sei vor zehn Jahren Trainer geworden. "Und da war der Trainer noch mit Respekt ausgestattet."