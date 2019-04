Ballack legt dem FC Bayern José Mourinho nahe

Michael Ballack und José Mourinho arbeiteten beim FC Chelsea zusammen

José Mourinho musste sein Engagement als Teammanager von Manchester United in dieser Saison vorzeitig ad acta legen. Aufgrund des sportlichen Abwärtstrends und Querelen im Team musste "The Special One" die Segel streichen. Für Michael Ballack wäre Mourinho jedoch bald ein Kandidat für den FC Bayern.

"Warum nicht? José Mourinho hat nicht nur einen ganz großen Namen und einen exzellenten Ruf, er verfügt auch über sehr viel Erfahrung und ist besessen davon, Titel zu gewinnen", so Ballack im Interview mit "Sport Bild". Als Mittelfeldspieler stand der heute 42-Jährige zwischen 2006 und 2010 beim FC Chelsea unter Vertrag und gewann zusammen mit José Mourinho den englischen FA Cup und den Ligapokal.

Ballack wisse überdies, dass Mourinho ein Job in München durchaus locken könnte. "Früher war der FC Bayern oft ein Thema, wenn wir uns unterhalten haben. Er hat in den höchsten Tönen über den Klub gesprochen."

Zudem hätten ausländische Trainer beim deutschen Rekordmeister Tradition. In den vergangenen Jahren standen beispielsweise Carlo Ancelotti, Pep Guardiola oder Louis van Gaal an der Seitenlinie, seit Saisonbeginn arbeitet der FC Bayern mit Niko Kovac zusammen.

Ballack: FC Bayern kommt mit Mourinho einfacher an Weltstars

Allerdings fordert der ehemalige Bayern-Akteur keineswegs einen baldigen Trainerwechsel. "Im Moment ist Niko Kovac Trainer, das sollte man respektieren." Der Kroate mache einen "guten Job", dennoch könne man "aber nicht abstreiten, dass irgendwann in der Zukunft eine Verpflichtung von Mourinho dem Klub und der Bundesliga einen gewissen Glanz bringen würde."

Den exzentrischen Portugiesen verglich Ballack diesbezüglich mit Pep Guardiola, der zwischen 2013 und 2016 die sportlichen Geschickte der Bayern leitete. "Es ist ein Riesenruck durch die ganze Liga gegangen, auch wenn er am Ende nicht die Champions League gewann." Der Spanier habe gleichzeitig die "internationale Aufmerksamkeit" für den Verein erhöht.

Ein solch bekannter Name wie José Mourinho würde dem FC Bayern außerdem dazu verhelfen, "Top-Stars zu kriegen. Die Bundesliga hat im Moment für die Weltklasse-Spieler nicht mehr diese Strahlkraft wie zum Beispiel die Premier League". Bayern sei ohnehin "gut beraten, Weltstars in der Mannschaft zu haben".