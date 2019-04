Wiener Sport-Club testet gegen Celtic Glasgow

Celtic wird im Sommer beim Wiener Sport-Club zu Gast sein

Der Wiener Sport-Club wird kommenden Sommer einen prominenten Testspielgegner in Hernals begrüßen. Ende Juni gastiert der 49-fache schottische Meister Celtic Glasgow in Dornbach.

Zum Abschluss der Jubiläumssaison in Erinnerung an den 7:0-Sieg gegen Juventus Turin 1958 und den Meistertitel 1959 hat der Wiener Sport-Club einen großen europäischen Namen als Testspielgegner an Land gezogen. Am 29. Juni 2019 (18:00 Uhr) werden die Schwarz-Weißen aus Dornbach zu Hause gegen Celtic Glasgow antreten.

"Ein sehr schöner Termin, ein attraktiver, kultiger Gast. Wir werden in den nächsten Wochen alles daran setzen, einen Rahmen zu schaffen, der diesem Fußballfest alle Ehre macht", lässt der Sport-Club wissen. "Wir rechnen mit einem restlos ausverkauften Stadion und einzigartiger, britischer Fußballatmosphäre."

Die Geheimniskrämerei hat ein Ende. Stolz präsentieren wir euch unsere Gäste im Juni.

Am 29.6 empfangen wir den 49fachen schottischen Meister @CelticFC, an der Alszeile. Und für alle die es nicht abwarten können: am 2.6 kommt es zum #DerbyOfLove, @FirstViennaFC. #HeanoisIsOis pic.twitter.com/8sYmTUQCXl — Wiener Sport-Club (@WienerSportClub) 17. April 2019

Celtic eilt in der schottischen Liga dem 50. Meistertitel entgegen, die "Bhoys" gehen mit elf Punkten Vorsprung auf die Rangers ins fünf Runden andauernde Meisterplayoff.

