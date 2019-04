FC Bayern sucht wohl Leihklub für Sanches

Renato Sanches wird den FC Bayern wohl im Sommer (vorläufig) verlassen

Erst vor Kurzem gab Renato Sanches offen zu, dass er beim FC Bayern München unglücklich ist und sein Glück bei einem anderen Klub versuchen will. Dieser Bitte kommt der Rekordmeister nun offenbar nach.

Laut "Sport Bild"-Journalist Christian Falk wollen die Bayern den Mittelfeld-Youngster erneut verleihen. Demnach sondieren die Verantwortlichen bereits den Markt nach einem passenden Leihklub für Sanches, der noch bis 2021 an die Münchner gebunden ist.

Der Portugiese war bereits in der vergangen Saison an Swansea City in die Premier League ausgeliehen. Doch auch dort konnte sich Sanches nicht wirklich durchsetzen.

Beim FC Bayern spielt der Europameister von 2016 aktuell kaum eine Rolle. In diesem Jahr stand der 21-Jährige erst für sechs Kurzeinsätze auf dem Platz.

"Ich bin hier nicht glücklich", hatte Sanches im März im Interview mit dem "kicker" gesagt: "Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen. Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub. Darüber muss ich mir Gedanken machen."

Zudem kritisierte Sanches die mangelnde Kommunikation mit Niko Kovac: "Der Trainer erklärt mir nicht, warum ich nicht spiele. Es ist nicht meine Entscheidung, ob ich spiele oder nicht. Es ist die Entscheidung des Trainers." Die Zeichen stehen wohl auf Abschied.