Kovac: Gnabry soll in Fußstapfen von Robbery treten

Am Samstag empfängt der FC Bayern Werder Bremen zum Bundesliga-Spiel. Vier Tage später reisen die Münchner dann zum DFB-Pokalspiel nach Bremen. Bayern-Trainer Niko Kovac sprach in der Pressekonferenz am Donnerstag über die besondere Konstellation - und was er vom Ex-Bremer Serge Gnabry in München erwartet.

+++ Kovac über seine Wünsche für den Sommer +++

"Es muss ein guter Spieler sein. Und wenn der FC Bayern Spieler verpflichtet, dann sind das immer sehr gute Spieler. Ich sage immer, die Mischung muss stimmen. Die Jungen können was von den Älteren lernen. Man muss das Wissen als Älterer den Jungen mitgeben. Diese Balance wollen wir hier aufstellen. Im Moment sieht das sehr gut aus. Wir haben gerade Ajax erwähnt, da sieht man, wie es laufen kann."

+++ Kovac über ein starkes Ajax Amsterdam in der Champions League +++

"Ajax macht das außerordentlich gut. Sie haben viele talentierte junge Spieler, die bald weggekauft und dann in größeren Ligen spielen werden. Wie die Jungs Fußball spielen, gefällt mir. Taktik ist das eine, das Herz ist das andere. Das muss ich umsetzen mit Leidenschaft. Ich finde das gut."

+++ Wie feiert der Trainer denn wohl Ostern? +++

"Es ist der größte, es ist der schönste Feiertag. Ich wünsche mir, dass unsere Jungs erfolgreich sind am Wochenende und ich ihnen einen Nachmittag freigeben kann."

+++ Kovac über Serge Gnabry +++

"Arjen Robben und Franck Ribéry sind ihm noch um einiges Voraus. Er ist auf einem guten Weg. Er ist ein talentierter Spieler, der das bei Werder Bremen unter Beweis gestellt hat. Aber er ist auch hier sehr gut. Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Deswegen ist der Vertrag verlängert worden. Wir hoffen, dass er in die Fußstapfen der Erstgenannten treten kann."

+++ Kovac über die Veränderungen nach der Ergebnis-Krise +++

"Wir müssen gemeinsam angreifen und gemeinsam verteidigen. Das haben wir damals nicht gemacht."

+++ Kovac auf die Frage, ob er in der Mannschaft etwas ändern müsse +++

"Im Moment läuft es sehr gut. Wir haben viele Tore geschossen und sehr wenig zugelassen. Das Dortmund-Spiel ist der Anspruch, den wir an uns haben. Die Mannschaft fühlt sich sehr sicher auf und neben dem Platz."

+++ Kovac über Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League +++

"Ich werde die Daumen von der Couch aus drücken. Die Chance ist da, ich würde mir das Weiterkommen wünschen."

+++ Kovac über den Ausblick auf das Pokalspiel +++

"Man muss das Bundesliga-Spiel abwarten und dann wird man daraus seine Rückschlüsse ziehen für das Pokalspiel, sowohl Florian Kohfeldt als auch ich. Das Pokalspiel ist nicht gleichzusetzen mit dem Punktspiel. Das hängt vom Ergebnis ab und wie das Spiel läuft."

+++ Kovac über Torwart Ullreich +++

"Er hat das Vertrauen schon gegen Düsseldorf bekommen und hat das die halbe Stunde gut gemacht. Auf Sven können wir uns verlassen. Das hat er immer wieder bewiesen. Wir hoffen, dass Manuel so schnell wie möglich wieder zurückkommt. Aber auch da gehen wir kein Risiko ein."

+++ Kovac über das Personal +++

"Mats fühlt sich gut. Aber wir werden sehen. Wir werden kein Risiko eingehen. Sollte er nicht bei hundert prozent sein, haben wir Jérôme Boateng, der dann spielen kann. James hat Probleme mit den Adduktoren."

+++ Kovac über die Spielkonstellation +++

"Es ist eine besondere Konzentration. Wir müssen uns auf das erste Spiel konzentrieren. Das Pokal-Spiel ist ein Auswärtsspiel und hat einen anderen Charakter. Das ist ein sehr schwerer Gegner, den wir sehr ernst nehmen."

+++ Pizarro zu Bayern +++

+++ Neuer-PK am Mittwoch +++

+++ Doppeltes Werder-Duell +++

Die Bayern treffen nicht nur am Samstag auf Bremen. Bereits vier Tage später begegnen sich die beiden Teams erneut im Halbfinale des DFB-Pokals. Das letzte Aufeinandertreffen entschieden die Münchner mit 2:1 für sich. Serge Gnabry traf für den FCB doppelt, für Werder netzte Yuya Osako ein.